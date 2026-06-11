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Vlada Srpske o Prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu

Autor:

ATV
11.06.2026 12:06

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Влада Српске о Приједлогу ребаланса буџета за ову годину
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske razmatraće danas Prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, po hitnom postupku.

Ministri bi trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj, po hitnom postupku.

Na predloženom dnevnom redu su i prijedlozi odluka o izmjenama odluka o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu, po hitnom postupku.

Trebalo bi da bude razmatran i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o radu, po hitnom postupku.

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Ministri bi trebalo da razmotre i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, po hitnom postupku.

Po hitnoj proceduri biće razmatrani prijedlozi zakona koji se odnose na plate zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, javnim službama, u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, Ministarstvu unutrašnjih poslova, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, u oblasti kulture, institucijama pravosuđa, kao i u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda.

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