Dodik poručio Britancima: Lordovi, prvo sredite situaciju u Belfastu, pa onda pričajte o BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je za ATV da Britanija u kontinuitetu pokazuje tendenciozno antisrpsko ponašanje i neprijateljski stav prema Republici Srpskoj, komentarišući najavljenu raspravu u britanskom Domu lordova o stanju u BiH.

Dodik je za ATV istakao da je rasprava u Domu lordova samo "stari manir imperatora" koji, umjesto da se bave sopstvenim problemima, žele da dijele lekcije drugima.

"To je stari manir imperatora da razmišljaju i razgovaraju o drugima, a ne o sebi. U Belfastu vidimo da imamo pobunu, eksplozije i nemire, a oni nama pričaju o miru ovdje, gdje mira i te kako ima. Ako hoćete da se bavite nekim drugim, onda prvo vi morate biti perfektni", poručio je Dodik.

Lider SNSD-a je naglasio da u BiH nema otvorenih problema niti ekscesa, te da je jedini zahtjev Republike Srpske povratak na izvorni Dejtonski sporazum.

"Mi hoćemo ustavnu BiH. Neka nam vrate ustavnu BiH koju nam je oteo njihov državljanin Pedi Ešdaun, a ne da se prave blesavi u Domu lordova i nama pričaju kako smo mi neki loši momci. Neka se bave svojim intervencionalizmom u Velikoj Britaniji, umjesto da odu u Belfast i tamo pokušaju da smire situaciju koju imaju na svom prostoru", jasan je Dodik.

Britanski Dom lordova danas bi trebalo da raspravlja o stanju u BiH, a u objavljenom izvještaju, između ostalog, navode da Rusija nastavlja pružati političku podršku vlastima Srpske. Posebnu pažnju u dokumentu posvetili su upravo predsjedniku SNSD-a, tvrdeći da njegova politika "slabi državne institucije".

Dodik odbacuje ove navode, ocjenjujući ih kao dokaz kontinuiranog neprijateljskog stava Britanije prema srpskom narodu.

"Mislim da treba biti jasno da tamo u Domu lordova postoji neka Helićeva koja potencira najgoru moguću priču o nama. To nikada nije imalo efekta, a nije ni prvi put da se o tome raspravlja. Šta će oni?", zaključio je Dodik.

U izvještaju Doma lordova, tri decenije nakon rata, navode se i "rastuće secesionističke tendencije", te nejasna buduća uloga međunarodne zajednice u BiH, što zvaničnici Srpske vide kao nastavak političkog pritiska na institucije Republike Srpske.