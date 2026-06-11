Milica Todorović u ''debelom'' minusu: Jedan potez je skupo koštao

Pjevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti nakon što je ostala u drugom stanju, a tek nedavno ponovo je počela da nastupa. Malo je poznato da već godinama posluje i preko sopstvene firme, koju uspješno vodi paralelno sa muzičkom karijerom.

Firma Milice Todorović uspjela je da ostvari prihode od 14 miliona dinara prethodne godine. Po podacima iz APR-a njeni rashodi su bili veći od 13 miliona dinara.

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Ona je sebi isplatila lična primanja od skoro 17 miliona dinara i zbog toga završila 2025. godinu sa minusom od 16.301.000 dinara.

Podsjetimo, Milica se našla u centru skandala kada se saznalo da je sina rodila oženjenom muškarcu. Izvesna Lj. M, se tada oglasila i rekla da joj je suprug mjesec dana pred Milčin porođaj saopštio vijesti o djetetu sa pjevačicom.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. I od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka. Moja stvarnost danas nisu ni priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dijete - poručila je Milica tada.

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Priredila iznenađenje oženjenom partneru

Podsjetimo, Milica Todorović je još jednom pokazala koliko je emotivna i pažljiva kad su ljudi koje voli u pitanju, pa je u nedjelju svom partneru priredila pravo rođendansko iznenađenje koje će, po svemu sudeći, dugo pamtiti.

Pjevačica je, kako se saznaje, organizovala romantično slavlje daleko od gradske gužve i očiju javnosti, a za ovu posebnu priliku iznajmila je luksuznu kućicu neobičnog dizajna na obodima planine Kosmaj, gdje su zajedno proveli nedjelju uživajući u prirodi, miru i potpunoj privatnosti.

(Kurir)