Pucnjava u BiH, ranjen muškarac

Jedan muškarac je ranjen danas u pucnjavi u Hadžićima kod Sarajeva, a policija je uhapsila napadača, potvrđeno je Srni u MUP-u Kantona Sarajevo.

Pucnjava je Policijskoj upravi Hadžići prijavljena u 15.40 časova, a prema preliminarnim informacijama, muškarac je ranjen u nogu, izjavila je portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

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Nakon incidenta napadač je pobjegao sa lica mjesta, ali ga je policija nakon intenzivne potrage pronašla i uhapsila.

"Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i biće obavljen uviđaj", dodala je Novalićeva.

(SRNA)