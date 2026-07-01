Pucnjava u BiH, ranjen muškarac

Autor:ATV redakcija
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Jedan muškarac je ranjen danas u pucnjavi u Hadžićima kod Sarajeva, a policija je uhapsila napadača, potvrđeno je Srni u MUP-u Kantona Sarajevo.
Pucnjava je Policijskoj upravi Hadžići prijavljena u 15.40 časova, a prema preliminarnim informacijama, muškarac je ranjen u nogu, izjavila je portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.
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Nakon incidenta napadač je pobjegao sa lica mjesta, ali ga je policija nakon intenzivne potrage pronašla i uhapsila.
"Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i biće obavljen uviđaj", dodala je Novalićeva.
(SRNA)
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