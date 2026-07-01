Detalji akcije "Plantaža": Oduzeta konoplja, tablete, "džoint" i vaga za precizno mjerenje

Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 i Jedinice žandarmerije Doboj su sinoć, u okviru policijske akcije "Plantaža" izvršili pretres dvije lokacije u ovom gradu pri čemu je pronađena i oduzeta konoplja, tablete, vaga za precizno mjerenje.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju izvršen je pretres na dvije lokacije na području grada Doboja koje koristi lice inicijala E.O. sa područja grada Doboja.

Prilikom pretresa pronađena je i oduzeta zelena biljna materija ukupne težine 117,32 grama, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuana“ i biljku „indijska konoplja“, stabljike zelene biljke koje svojim izgledom asociraju na biljku „indijska konoplja“, visine od 95 cm do 125 cm, bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „amfetamin-spid“, više tableta bijele boje, ručno napravljena cigareta tzv. „džoint“, digitalna vaga za precizno mjerenje i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica biće dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Omogućavanje uživanja opojnih droga“, saopšteno je iz PU Doboj.

Podsjećanja radi, u okviru pomenute akcije, "Plantaža 2026", policija je djelovala i na području grada Prijedora pri čemu je uhapsila lica S.M. i B.L. iz ovog grada zbog sumnje na krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

"Pretresom stambenih prostorija koje lica koriste pronađene su i oduzete tri saksije sa stabljikama koje svojim izgledom asociraju na stabljike indijske konoplje i digitalna vaga", saopšteno je iz policije.