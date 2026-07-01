U udesu kod Mrkonjić Grada povrijeđene četiri osobe, jedna prebačena na UKC

Četiri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče, 30. juna na magistralnom putu Karanovac - Crna Rijeka, u mjestu Dabrac.

Kako navode iz PU Mrkonjić Grad, nezgoda se dogodila oko 14:30, a njoj su učestvovala dva putnička vozila.

"U nezgodi su učestvovali putnički automobil marke „Škoda“ kojim je upravljalo lice M.Č. iz Jajca i putnički automobil marke „Golf“ kojim je upravljalo lice A.R. iz Banja Luke.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobili vozači M.Č. i suvozač L.Č. iz Jajca i vozač A.R. i suvozač M.M. iz Ribnika kojima je prva medicinska pomoć ukazana u Domu zdravlja „Doktor Jovan Rašković“ Mrkonjić Grad, nakon čega je lice L.Č. upućeno na liječenje u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci", navode iz PU Mrkonjić Grad.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad. Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.