NBA Evropa privlači milijardere

Projekat nove evropske lige pod okriljem NBA lige i FIBA dobio je ogroman finansijski zamah.

Kako prenosi ESPN, više od 20 investicionih grupa predalo je konačne ponude za učešće u budućem takmičenju, a u pojedinim gradovima vrijednost ponuda premašila je milijardu dolara.

Proces prijava otvoren je još u februaru, a interesovanje je stiglo za svih 12 planiranih tržišta.

Među gradovima koji bi trebalo da dobiju stalne franšize nalaze se London, Pariz, Madrid, Berlin, Minhen, Milano, Rim, Istanbul, Barselona, Mančester, Lion i Atina.

Nova liga trebalo bi da startuje u oktobru 2027. godine sa ukupno 16 klubova.

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Dvanaest timova imaće status stalnih članova, dok će preostala četiri mjesta biti rezervisana za ekipe koje izbore plasman kroz sistem kvalifikacija i promocije.

Plan je da šansu dobiju šampioni domaćih prvenstava ili pobjednici FIBA Lige šampiona.

Takmičenje će se igrati po ligaškom sistemu, nakon čega će uslijediti plej-of koji će odlučiti prvog šampiona NBA Evrope.

Zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum istakao je da su pristigle ponude premašile očekivanja.

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"Veoma smo zadovoljni kvalitetom i ozbiljnošću konačnih ponuda za stalne franšize. Interesovanje potvrđuje ogroman potencijal ovog projekta. Ovo će predstavljati najveći priliv kapitala koji je evropska košarka ikada vidjela, a već imamo jasne favorite u svakom od 12 planiranih gradova", poručio je Tejtum.

U narednom periodu Upravni odbor NBA lige i FIBA započeće izbor pobedničkih ponuda, dok će imena novih franšiza biti saopštavana postepeno.

Prema informacijama ESPN-a, nekoliko klubova koji trenutno nastupaju u Evroligi takođe je poslalo ponude sa željom da od prve sezone postanu dio novog takmičenja.

Finansijske projekcije NBA predviđaju da bi prve franšize mogle da posluju bez gubitaka već u trećoj sezoni, dok bi evropska košarka tokom prve decenije postojanja lige mogla da prihoduje više od 10 milijardi dolara kroz prodaju franšiza, investicije, TV prava, ulaznice i prodaju navijačke opreme.