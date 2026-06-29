Ekipa „3×3 Eling Teslić” osvojila turnir A kategorije u Doboju

Ekipa „3×3 Eling Teslić” osvojila je turnir A kategorije u Doboju, koji je odigran u sklopu zvanične 3×3 Lige Republike Srpske. Teslićani su u izuzetno uzbudljivom finalu srušili aktuelnog branioca titule, ekipu „Stomatologija Zrnić”, rezultatom 21:16.

Pobjednički tim nastupio je u sastavu Milan Davidović, Marko Blaza, Srđan Adamović i Viktor Blagovčanin. Junak trijumfa i ujedno najkorisniji igrač (MVP) turnira u Doboju je Milan Davidović.

Da je finale opravdalo očekivanja potvrđuju i riječi Srđana Adamovića, koji nije krio oduševljenje nakon osvajanja trofeja na koji su čekali tri godine.

„Treća sreća. Tri godine zaredom igramo finale ovdje u Doboju i konačno smo stigli do šampionskog pehara. Naspram sebe smo imali ekipu koju odlično poznajemo i sa kojom se redovno srećemo na ligaškim terenima. Ovog puta sportska sreća je prelomila na našu stranu”, izjavio je nakon meča Adamović.

Srebrna medalja pripala je ekipi za koju su igrali Stefan Milošević, Arsenije Vučković, Nedim Mustafica i Aleksandar Ivetić, dok je treće mjesto bila ekipa „Zlatarna Dar”, Luka Ćišić, Marko Vojvodić, Ognjen Mandić i Ognjen Petrović.

„Quick Solution” pokorio Trn

Uzbuđenja nije manjkalo ni na terenima B kategorije. Proteklog vikenda odigran je premijerni turnir ove serije u Trnu, a pobjednički pehar podigla je ekipa „Quick Solution”.

Sastav koji čine Stefan Milošević, Luka Jovičić, Arsenije Vučković i Aleksandar Ivetić demonstrirao je sjajnu košarku i zasluženo stigao do zlatnog odličja.

Slijedi „pakleni” julski kalendar

Ljubitelje 3×3 košarke u Republici Srpskoj tokom jula očekuje zgusnut raspored i vrhunski basket, jer liga gostuje širom gradova i opština.

Turniri elitne, A kategorije igraće se prema sljedećem rasporedu: