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Novo lice u Laktašima: Uroš Paunović je novi košarkaš Igokee

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 12:23

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Кишаркаш Игокее Урош Пауновић
Foto: KK Igokea

KK Igokea nastavlja sa dovođenjem pojačanja za novu sezonu, a danas je ozvaničena sadašnja sa plejmejkerom Urošem Paunovićem.

Košarkaški put 23-godišnjak gradio je kroz srpske klubove, nastupajući za Sloboda Užice, Dynamic i Zlatibor, gdje je u sezoni 2024/25 bio jedan od nosilaca igre. U prvenstvu Srbije prosječno je bilježio 8,8 poena, 2,9 skokova i 2,2 asistencije po utakmici, uz gotovo 35 odsto uspješnosti u šutu za tri poena. Nastupao je i u ABA 2 ligi, gdje je stekao vrijedno regionalno iskustvo.

Tokom 2025. godine karijeru je nastavio na američkom univerzitetu Konektikat, jednom od najuglednijih košarkaških programa u NCAA ligi, gdje je dodatno unaprijedio svoje iskustvo. Sa KK Igokea potpisao je višegodišnji ugovor.

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Tagovi :

Uroš Paunović

KK Igokea

Republika Srpska

košarka

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