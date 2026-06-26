Novo lice u Laktašima: Uroš Paunović je novi košarkaš Igokee

KK Igokea nastavlja sa dovođenjem pojačanja za novu sezonu, a danas je ozvaničena sadašnja sa plejmejkerom Urošem Paunovićem.

Košarkaški put 23-godišnjak gradio je kroz srpske klubove, nastupajući za Sloboda Užice, Dynamic i Zlatibor, gdje je u sezoni 2024/25 bio jedan od nosilaca igre. U prvenstvu Srbije prosječno je bilježio 8,8 poena, 2,9 skokova i 2,2 asistencije po utakmici, uz gotovo 35 odsto uspješnosti u šutu za tri poena. Nastupao je i u ABA 2 ligi, gdje je stekao vrijedno regionalno iskustvo.

Tokom 2025. godine karijeru je nastavio na američkom univerzitetu Konektikat, jednom od najuglednijih košarkaških programa u NCAA ligi, gdje je dodatno unaprijedio svoje iskustvo. Sa KK Igokea potpisao je višegodišnji ugovor.