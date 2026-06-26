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Naplaćuju vodu sa česme, cijena je van svake pameti

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ATV redakcija
26.06.2026 12:20

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Вода
Foto: Pexels/Photo by Andrew Patrick Photo

U jednom restoranu u Gracu cijena obične vode iz česme izazvala je brojne reakcije gostiju.

Za pola litra vode naplaćuje se 1,70 evra, što je jedan gost nazvao "novim rekordom".

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Rasprava o tome da li bi u ugostiteljskim objektima trebalo naplaćivati vodu iz česme ponovo je aktuelizovana nakon primera iz jednog azijskog restorana u centru Graca.

Prema pisanju austrijskih medija, koje prenosi "Feniks Magazin", na meniju restorana stoji cijena od 1,70 evra za pola litra "vode iz česme". Manju količinu, od četvrt litra, nije moguće naručiti.

Dodatno iznenađenje za goste predstavlja cijena porcije limuna, koja iznosi 0,80 evra. Tako bi gost koji želi vodu sa malo limunovog soka ukupno platio 2,50 evra.

"Nije obična voda"

Iz restorana su objasnili da se ne radi o običnoj vodi iz česme, već o vodi koja se dodatno filtrira prije posluživanja. Dodali su da u cijenu ulaze i troškovi osoblja, pranja čaša i usluge posluživanja.

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Za porciju limuna naveli su da gost dobija svježe cijeđen sok i tri dodatne kriške limuna.

Cijena vode izazvala je podeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je 1,70 evra previsoka cijena, drugi staju na stranu ugostitelja i ističu da restorani imaju brojne troškove, uključujući i plate zaposlenih.

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Tagovi :

Voda

Austrija

Grac

Voda iz česme

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