Pogubljen nastariji zatvorenik u istoriji Floride: Ovo su bile posljednje riječi

Zatvorenik star 74 godine pogubljen je u državnom zatvoru na Floridi smrtonosnom injekcijom od tri lijeka čime je postao najstariji osuđenik pogubljen u modernoj istoriji ove savezne države od 1924. godine, kada je uvedeno zvanično vođenje evidencije.

Dasti Rej Spenser je još davne 1992. godine osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva supruge i pokušaja ubistva njenog maloljetnog sina koji je pokušavao da je odbrani, prenosi Njujork Post.

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"Žao mi je, žao mi je porodice. U tvoje ruke predajem svoj duh i svoju dušu. Idem svojim putem, Gospode. Idem svojim putem. Amin“, rekao je Spenser kada su ga pitali da li ima neke posljednje riječi.

Zbog čega je osuđen na smrt?

On je počinio jeziv zločin. Prvo je peglom i ciglom pretukao suprugu, a nakon što je dječak bezuspješno pokušao da puca iz puške kako bi zaustavio očuha, on mu je zaprijetio nožem, zbog čega je tinejdžer pobjegao da potraži pomoć.

Kada je policija stigla na mjesto zločina, zatekla je ženu sa više ubodnih rana u grudima.

Advokati tražili odgađanje pogubljenja

Prilikom odbrane advokati su tvrdili da muškarac ima zdravstvene probleme, poput bolesti jetre, koji predstavljaju povećan rizik od bola i patnje tokom pogubljenja, kao i da bi izvršenje kazne u poodmaklim godinama predstavljalo okrutno i neuobičajeno kažnjavanje.

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Florida uskoro izvršava još jedno pogubljenje

Na Floridi se uskoro, tačnije 14. jula, očekuje izvršenje još jedne smrtne kazne nad muškarcem starim isto 74 godine, a koji je ubio ženu nekoliko sati nakon što ju je upoznao na proslavi Nove godine 1982. godine.

Najstarija osoba ikada pogubljena u SAD bio je Volter Leroj Mudi mlađi (83) zbog slanja pisma - bombi tokom talasa terora na jugu zemlje, i koji je na taj način ubio saveznog sudiju i advokata za građanska prava, prenosi Telegraf.rs.