Ubio 12 ljudi da im spriječi patnju? Poznato kako je Doktor smrt prikrivao ubistva

Njemački ljekar priznao je ubistvo 12 svojih pacijenata koji su bili na palijativnoj njezi, dok policija trenutno istražuje još 76 sumnjivih smrtnih slučajeva koji se povezuju sa njim.

Johanes M. (41) uhapšen je u avgustu 2024. godine zbog sumnje da je ubijao nesrećne ljude o kojima je trebalo da se brine, a potom podmetao požare u njihovim stanovima kako bi prikrio dokaze. U suđenju koje trenutno potresa Njemačku, dr M. – koga mediji nazivaju „Doktor Smrt“ – optužen je da je zapravo njemačka verzija ozloglašenog britanskog serijskog ubice Harolda Šipmana.

Policija ga je prvobitno uhapsila u vezi sa četiri smrtna slučaja, ali je taj broj ubrzo skočio na 15, dok istražitelji strahuju da bi konačan broj žrtava mogao biti i oko 90. Njegove žrtve – 12 žena i tri muškarca – bile su starosti između 25 i 94 godine.

„Uživao u ulozi gospodara života i smrti“

Dr M, za koga tužioci tvrde da je imao suludu „žeđ za ubijanjem“, konačno je prekinuo ćutanje i priznao 12 od 15 ubistava za koja je zvanično optužen. Na 54. danu suđenja, koje je počelo u julu prošle godine, on se obratio sudu:

„Tek sada mogu da objasnim svoje postupke i da prihvatim odgovornost za svoja djela.“

Ovaj monstruozni ljekar je izjavio da nije priznao zločine zbog „neospornih dokaza“, već iz navodne želje da olakša svoju savjest. Porodicama žrtava je poručio: „Izvinjavam se zbog ogromne patnje koju sam prouzrokovao. Znam da ću biti osuđen na doživotni zatvor. Možda je to neka utjeha za rodbinu.“

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Tokom suđenja pušteni su i presretnuti telefonski razgovori između njega i njegove supruge. U njima je priznao ubistva, ali je tvrdio da je „djelovao moralno, samo pogrešnim sredstvima“. Na sudu je iznio bizarnu odbranu – da su njegovi postupci bili „altruistički“ jer je želio da prekine „patnju i bolest“ svojih pacijenata.

Policija, međutim, sumnja u ove motive i vjeruje da je ljekar zapravo uživao u tome što je „gospodar života i smrti“. Svoje žrtve je gušio smrtonosnim koktelom sedativa, a zatim bi u njihovim domovima podmetao požar. Istražitelji trenutno češljaju dokumentaciju za čak 395 smrtnih slučajeva koji su se dogodili tokom njegovog mandata.

Doktorat o ubijanju staraca

U jezivom obrtu sudbine, njegov ubilački pohod počeo je skoro deceniju nakon što je napisao doktorsku disertaciju o smrti starijih osoba. U njoj je i sam zaključio: „Ubistva pacijenata koji zahtijevaju njegu nije lako dokazati.“

Nakon što je završio medicinske studije na Geteovom univerzitetu u Frankfurtu, radio je u Kelnu, a zatim se preselio u Berlin sa suprugom i djetetom. Početkom 2024. godine zaposlio se u mobilnoj službi za palijativno zbrinjavanje na jugu Berlina. Upravo tada je počeo horor.

Kako je razotkriven „Doktor Smrt“?

Prva žrtva koja je alarmirala javnost bila je 87-godišnja Ursula Cšekel. U junu 2024. godine komšije su primijetile dim iz njenog stana, a svjedoci su vidjeli dr M. kako istrčava iz zgrade. Vatrogasci su pronašli staricu bez svijesti u hodniku. Reanimirana je, ali je preminula u kolima hitne pomoći.

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Nekoliko nedjelja kasnije, dr M. je posjetio 94-godišnju Karin Hohmut, koja je bolovala od raka, ali je živjela samostalno i, prema riječima porodice, nije imala suicidalne misli. Ubrzo nakon njegovog dolaska, oglasio se detektor dima. Vatrogasci su je pronašli mrtvu na podu kuhinje. Medicinski testovi su kasnije otkrili stvarni uzrok smrti – ubrizgan joj je snažan anestetik i mišićni relaksant koji su izazvali fatalni prestanak disanja.

U sedištu mobilne službe za njegu, broj smrtnih slučajeva u smjeni dr M. postao je alarmantan.

„Između januara i avgusta 2024. godine nismo mogli da ispratimo broj smrtnih slučajeva. Više nisam vjerovala u slučajnosti“, izjavila je Nora Majerkord, medicinska direktorka tima.

Direktorka je odmah kontaktirala policiju. Dr M. je uhapšen 5. avgusta 2024. godine na aerodromu Berlin Brandenburg, u trenutku kada se sa porodicom vraćao sa ljetnjeg odmora.

Detektivi su nakon toga počeli sa ekshumacijom preminulih pacijenata koji nisu kremirani. U optužnici koja je napisana na čak 247 stranica, tužilaštvo ističe „posebno tešku krivicu“ i za Johanesa M. zahtijeva doživotnu kaznu zatvora, prenosi "The Sun".