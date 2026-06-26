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Starlink donio važnu odluku nakon katastrofe u Venecueli

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 10:11

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Старлинк донио важну одлуку након катастрофе у Венецуели
Foto: Tanjug / AP / Javier Campos

Satelitska internet jedinica kompanije "Spejseks" milijardera Ilona Maska, "Starlink" saopštila je da će korisnicima u Venecueli obezbijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana nakon dva razorna zemljotresa koja su pogodila tu zemlju.

Kompanija je navela da istovremeno radi na brzom raspoređivanju "Starlink" terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima.

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Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srijede i četvrtka Venecuelu.

U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i nastava u školama.

Broj žrtava dva zemljotresa porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povrijeđeno

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Tagovi :

zemljotres u Venecueli

internet

Starlink

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