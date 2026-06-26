Zbog ležaljke izbila masovna tuča: Djevojčici slomljen nos

Jedna djevojčica (13) iz Velike britanije dobila je udarac u lice tokom masovne tuče na bazenu hotela i tom prilikom slomljen joj je nos zbog čega je završila u bolnici.

Jezivi krici čuli su se pored bazena dok su desetine turista skočile da pomognu tinejdžerki, prenio je The Sun.

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U šokantnom snimku, vide se gomile turista koji se hvataju za sunce kako se rvu prije nego što izbije prava tuča, a vidi se kako jedan muškarac zadaje niz udaraca ženi u zelenom bikiniju.

Smatra se da je haos nastao nakon što je djevojčica sjela na ležaljku u porodičnom odmaralištu, ne shvatajući da je koristi član lokalnog klana. Odvedena je u bolnicu dok joj se krv slivala niz lice.

Očevici su rekli da su scene koje su se odvijale bile poput "terorističkog napada" ili "pravih nereda". Umjesto da je zamole da se pomjeri, porodice su ispričale kako je jedan tip navodno počeo da udara tinejdžerku.

Vjeruje se da su se njegovi drugovi takođe tukli, dok su zapanjeni britanski turisti pokušavali da zaštite djevojčicu. Dok je izbijao haos, pića su letjela i čaše se lomile, majke su vikale na svoju djecu da izađu iz bazena, a kupači koji su se sunčali "mislili su da je to teroristički napad". Policija je pozvana da prekine tuču u stilu Divljeg zapada.

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Hitna pomoć je takođe stigla, jer su policajci i hotelsko osoblje rekli drugim gostima da su "previše uplašeni" da isele grupu koja je izazvala haos.

Umjesto toga, prestravljena tinejdžerka i njena britanska porodica premješteni su u drugo porodično odmaralište nakon što je zbrinuta u bolnici. Drugi gosti koji su odsjeli u hotelu Santa Suzana na Kosta Bravi ispričali su kako su se zabarikadirali u svojim sobama od nasilja u srijedu popodne, previše uplašeni da odu iz straha da će ih napasti španski huligani.

Horror moment Brit girl, 13, is punched in face by Spanish yob & has 'nose broken' as huge brawl erupts at hols resort #barcelona #spain https://t.co/ERbihIE3FN — Verónica R. Porter 🟠 NFTARMY (@Verolader) June 26, 2026

"Djevojčica je udarena u lice nakon što je sjela na praznu ležaljku. Nije imala pojma da je već koristi druga porodica. Napadač nije progovorio ni riječ, samo je uletio. Bilo je nevjerovatno, potpuno mučno. Kako bi se odrastao čovjek mogao tako ponašati prema bilo kome, a kamoli prema djetetu. Za nekoliko sekundi došlo je do nereda velikih razmjera", rekao je jedan od svjedoka.

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Ličilo je na tuču u salunu, ali umjesto da su učestvovali pijanci, porodice srednje klase su se tukle. Djevojčica je odvedena dok joj je krv lila iz nosa. Žene su vikale da im djeca izađu iz bazena. Neposredno prije nego što je izbila tuča, eksplodirao je vatromet i mnogi ljudi su se plašili da je u toku teroristički napad.

Jedna tinejdžerka je odvedena u bolnicu nakon što je zadobila povrede lica, a drugi su zadobili posjekotine, modrice oko očiju i ogrebotine. Jednoj djevojci je slomljen nos. Imala je veliku bolnu kožu zbog sve krvi.

"Moj partner je čekao u redu za piće, čuo je vriske i lomljenje stakla i pomislio je da je to još jedan masakr na plaži. Svi su vikali 'Uzmite djecu! Uzmite djecu!', hvatali djecu i istrčavali iz kompleksa. Čitava stvar je bila jeziva. Osoblje je dotrčalo i pozvana je policija. Ubrzo je postalo očigledno da vlasti nisu bile spremne ništa da urade", dodao je svjedok.

Snimci koje je dobio list The Sun prikazuju neposredne posljedice napada, ispod suncobrana i ispred hotelskog kioska.

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Hotel sa pet spratova i 214 soba, udaljen 45 minuta vožnje od Barselone, nudi Britancima "bezbrižan, sveobuhvatan odmor na Kosta Maresme". Kompletan snimak jezive tuče možete pogledati OVDJE.

(Telegraf.rs)