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Zatvor pretvoren u luksuzni hotel: Gosti će spavati u bivšim ćelijama

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:13

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Затвор претворен у луксузни хотел: Гости ће спавати у бившим ћелијама
Foto: Unsplash

Nekadašnji zatvor u gradu Nara u Japanu otvoren je kao luksuzni hotel, a dio prihoda biće uložen u očuvanje istorijskog objekta.

Bivši zatvor u japanskom gradu Nari, koji je pretvoren u luksuzni hotel, zvanično je otvoren juče, a njegov operater planira da deo prihoda iskoristi za očuvanje nacionalno zaštićenog kulturnog dobra, prenio je "Japan tudej".

Generalni direktor hotela Masaja Kakegava izrazio je nadu da će hotel postati jedno od vodećih odredišta za noćenje u Nari.

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"Želimo da prenesemo istoriju i vrijednost ove zgrade budućim generacijama", rekao je Kakegava.

Gosti će moći da borave u jednom od 48 apartmana napravljenih spajanjem nekoliko bivših ćelija za jednu osobu i zajedničkih ćelija, dok konstrukcija od cigle i visoko postavljeni prozori čuvaju tragove prvobitne namjene zgrade.

Riječ je od jednom od pet glavnih zatvora koje je vlada izgradila tokom Meidži ere (1868–1912) kao dio napora da prikaže modernizaciju zatvorskih objekata u Japanu, a kasnije je služio kao zatvor za maloljetnike, da bi 2017. godine bio zatvoren zbog starosti objekta, prenosi Kurir.

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Zatvor

Japan

Hotel

Turizam

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