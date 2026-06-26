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Mještanin Barlovaca kozijim mlijekom zalijeva cvijeće ispred Vodovoda

Autor:

Milena Grubor
26.06.2026 08:44

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мјештанин Барловаца Предраг Гојковић
Foto: ATV

Već tri dana prigradska naselja Banjaluke nemaju vodu, a zbog ovog višegodišnjeg problema, jedan mještanin Barlovaca izrazio je svoj bunt ispred banjalučkog Vodovoda prosuvši tri kante mlijeka.

Četiri ili više dana bez vode u 21. vijeku postao je apsolutni apsurd sa kojim se građani bore na sve načine, pa čak i surovom ironijom.

"Četvrti dan nemamo vode, ali mi smo se pripremili. Voda u ovim buradima je stara četiri dana, tu se umivamo, peremo ruke i koristimo je za higijenu. Svaki dan je sve više bakterija u njoj, ali eto, izgleda da to tako odgovara našoj koži i zdravlju. Mi se svi nadamo da vode neće biti naredna dva mjeseca, kako bismo utvrdili naše kožne bolesti. Bio sam u 'Vodovodu' kod direktora i zamolio ga da ne pušta vodu naredna dva mjeseca dok traju ove vrućine. On je rekao da će nam izaći u susret, pa sam mu ja, u znak zahvalnosti, odlučio ponovo doći pred preduzeće i zaliti im cvijeće kozjim mlijekom, koje ne mogu koristiti jer su kante prljave. Čuo sam da cvijeće bolje uspijeva kada se zalije prirodnim kozjim mlijekom", rekao je kroz revolt i sarkazam za ATV mještanin Barlovaca Predrag Gojković.

Voda ne smije biti luksuz

Gojković ističe da je neshvatljivo da u današnje vrijeme osnovne životne potrebe postaju luksuz, te da bi solidarnost među sugrađanima mogla biti jedno od privremenih rješenja za punjenje rezervoara.

"Voda ne bi trebalo da bude luksuz. Vjerujem da bi se građani Banjaluke rado odrekli vode na dva ili tri sata kako bi ova zajednica prema Kozari dobila vodu i kako bi se napunili rezervoari, a mi uopšte i ne znamo da li su oni prazni. Što se tiče gradskih vlasti, nemam im šta poručiti. Mi vodu plaćamo Vodovodu i smatramo da je to preduzeće odgovorno za nestašicu. Ko njima određuje šta da rade, mi to ne znamo, ali se nadamo da će se neko sjetiti da na nekoliko sati zatvori vodu u nekom gradskom naselju kako bismo se i mi ovdje mogli okupati i napuniti burad", zaključio je Gojković.

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Tagovi :

Vodovod Banjaluka

Isključenja vode

Barlovci

Voda

Predrag Gojković

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