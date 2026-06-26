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Potvrđena optužnica protiv Adela Kabaša za ubistvo Mehmeda Ramića

Autor:

Ognjen Matavulj
26.06.2026 08:36

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Адел Кабаш, осумњичени за убиство у Сарајеву, ухапшен у Београду по Интерполовој потјерници
Foto: MUP Srbije

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Adela Kabaša zbog ubistva Mehmeda Ramića u saizvršilaštvu.

Optuženi se tereti da je 12. decembra 2021. godine oko 21:15 sati, nakon prethodnog dogovora i zbog ranijeg sukoba s Mehmedom Ramićem, došao automobilom do raskrsnice ulica Hamdije Čemerlića i Zmaja od Bosne. S Kabašem je u drugom automobilu bio Amel Jašarević, koji je ranije osuđen u ovom predmetu. Nakon što su ugledali vozilo kojim je upravljao Ramić, prišli su mu s obje strane te, s namjerom da ga usmrte, iz vatrenog oružja ispalili više hitaca u njegovom pravcu.

Tom prilikom Ramić je zadobio više prostrijelnih i ustrijelnih rana u predjelu glave, grudnog koša, stomaka, leđa i ruku, usljed kojih je preminuo.

Postupajuća tužiteljica predložila je produženje pritvora optuženom Kabašu. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 17 svjedoka i 12 vještaka, kao i izvođenje oko 300 materijalnih dokaza.

Podsjećamo, Adel Kabaš je nakon ubistva bio u bjekstvu. Uhapšen je u septembru 2025. godine u Srbiji po međunarodnoj potjernici koja je bila raspisana za njim.

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Adel Kabaš Dasta

Mehmed Ramić Mešo

Ubistvo

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