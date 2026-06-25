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Određen pritvor Dervenćaninu koji je komšiji zapalio kuću

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 17:23

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Одређен притвор Дервенћанину који је комшији запалио кућу
Foto: ATV

Okružni sud u Doboju odredio je jednomesečni pritvor Dervenćaninu čiji su inicijali B.Đ. /60/ koji se tereti da je komšiji zapalio stambeno–poslovni objekat.

Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao realizovati prijetnju ubistvom.

Kako je navedeno u saopštenju ovog Suda, osumnjičenom se stavlja na teret da je 21. juna oko 22.00 časa, zaprijetio da će zapaliti porodičnu kuću u vlasništvu komšije M.M, sa 13 članova, te da će ih pobiti.

Nakon što je oko jedan čas iza ponoći istu prijetnju više puta ponovio, B.Đ. je i zapalio navedenu kuću u kojoj se u tom trenutku nalazilo 13 ukućana.

Požar se sa kuće proširio i na poslovnu zgradu namijenjenu za obavljanje privatne d‌jelatnosti, kao i na sedam parkiranih vozila, koja su u potpunosti izgorjela, čime je nastala šteta veća od milion KM.

U saopštenju Okružnog suda navodi se da se za krivično d‌jelo ugrožavanje sigurnosti može izreći kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do tri godine, a za krivično d‌jelo paljevina kazna zatvora u trajanju od dvije do dvanaest godina.

Službenici Policijske uprave Doboj su 22. juna uhapsili lice B.Đ, zbog sumnje da je izazvalo požar na stambeno-poslovnom objektu u ovom gradu, usljed čega je nastala velika materijalna šteta, prenosi Srna.

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Policija

požar

zapalio komšiji kuću

Okružni sud Doboj

određen pritvor

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