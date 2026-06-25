Intervenisao zbog porodičnog nasilja: Povrijeđen policajac

Autor:ATV redakcija
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Jedan policajac povrijeđen je prilikom intervencije zbog porodičnog nasilja i pomoć mu je ukazana u Urgentnom centru Kantonalne bolnice, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona.
Lice koje je napalo policijske službenike je uhapšeno i protiv njega će biti poduzete zakonom predviđene mjere.
O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, prenosi Srna.
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