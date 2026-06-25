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Drska krađa u Prijedoru: Provalili na fakultet pa odnijeli laptope i pečate

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 09:57

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Лопов
Foto: Unsplash

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor pokrenuli su opsežnu istragu kako bi rasvijetlili krivično djelo Teška krađa, počinjeno u prostorijama jedne visokoškolske ustanove u ovom gradu.

Kako su saopštili iz policije, lopovi su iz objekta otuđili laptope, ali i službene pečate škole, kao i pečat jednog od zaposlenih lica, što ovoj pljački daje dodatnu težinu.

Sve mjere i radnje na pronalasku izvršilaca i ukradenih predmeta preduzimaju se pod direktnim nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

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Tagovi :

Pljačka

Krađa

PU Prijedor

Lopov

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