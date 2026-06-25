Logo

U ovom dijelu BiH je jutros nezdrav vazduh

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 09:56

Komentari:

0
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Ilijašu, Mostaru i Kakanju, dok je u više gradova u BiH zabilježen umjereno zagađen vazduh, pokazuju podaci objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenjima u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Ilijašu iznosio je 136, u Mostaru 121, a u Kakanju 111, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se i ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom kvaliteta 83, Maglaju 77, Lukavcu 76, Gacku 75, Brodu 71, Tuzli i Visokom 66, Sarajevu i Živinicama 64, Vogošći i Ivan-sedlu 62, Trebinju 56, Hadžićima i Tešnju 55, Prijedoru 53, te Banjaluci 51.

prodavnica market kupovina soping

Društvo

Sve češća bakterijska trovanja hranom: Apel građanima da čitaju deklaracije

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nezdrav vazduh

Mostar

Kakanj

Ilijaš

zagađen vazduh

Kvalitet vazduha

Komentari (0)

Više iz rubrike

Којић: Устаљена пракса да полиција и тужилаштва штите оне који застрашују Србе

BiH

Kojić: Ustaljena praksa da policija i tužilaštva štite one koji zastrašuju Srbe

3 h

0
Мирослав Вујичић

BiH

Vujičić: Neshvatljivo ćutanje bošnjačkih zvaničnika na srknavljenje pravoslavnih obilježja

4 h

0
Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак СТОП.

BiH

Na tri granična prelaza prema Hrvatskoj vrijede posebna ograničenja

14 h

0
Злато

BiH

Pala cijena zlata: Najniži nivo od novembra

14 h

0

  • Najnovije

12

18

Dodik: Dajem Bakiru saglasnost da objavi snimak našeg razgovora

12

09

Ovi simptomi ukazuju da ne pijete dovoljno vode

12

07

Minić: Izetbegović od BiH pravi nemoguću državnu zajednicu

12

05

Perišić za ATV: HE Višegrad - najbolji proizvođač u sistemu Elektroprivrede

11

58

Mladi pjevač pokazao kako izgleda njegov život van estrade

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima