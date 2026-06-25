U ovom dijelu BiH je jutros nezdrav vazduh

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Ilijašu, Mostaru i Kakanju, dok je u više gradova u BiH zabilježen umjereno zagađen vazduh, pokazuju podaci objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenjima u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Ilijašu iznosio je 136, u Mostaru 121, a u Kakanju 111, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se i ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom kvaliteta 83, Maglaju 77, Lukavcu 76, Gacku 75, Brodu 71, Tuzli i Visokom 66, Sarajevu i Živinicama 64, Vogošći i Ivan-sedlu 62, Trebinju 56, Hadžićima i Tešnju 55, Prijedoru 53, te Banjaluci 51.

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Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje, prenosi Srna.