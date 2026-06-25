Vujičić: Neshvatljivo ćutanje bošnjačkih zvaničnika na srknavljenje pravoslavnih obilježja

Autor:ATV redakcija
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Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić izjavio je Srni da je neshvatljivo da neko u BiH 30 godina nakon rata ima potrebu da napada i uništava pravoslavna obilježja, kao i ćutanje bošnjačkih zvaničnika o tome.
Vujičić je rekao da je skrnavljenje pravoslavnog groblja i oštećenje krsta na području Travnika velika sramota za one u čije se ime to radi.
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- Siguran sam da se takvo nešto ne bi desilo u Republici Srpskoj i da bi, da se desi, naišlo na osudu svih zvaničnika Republike Srpske, dok o ovim nemilim događajima zvanični predstavnici Bošnjaka ćute - naveo je Vujičić.
On je dodao da se bošnjački zvaničnici bave "paradama ponosa" i koncertima pjevača iz Srbije, dok ćute na pucanje u krst na pravoslavnom groblju kod Travnika.
Prema podacima Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH, u travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina projektila iz vatrenog oružja na pravoslavni krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja.
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Krst je postavio Srbin koji je protjeran iz Travnika i sada živi u Australiji.
(SRNA)
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