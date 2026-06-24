"40 miliona razloga za zaokret"

Anarhija i nezakonito proširenje ovlaštenja u BiH potpuno je raskrinkano u reakcijama na rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH da Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, te Upravi za indirektno oporezivanje BiH zabrani obradu ličnih podataka građana s ciljem ovjere elektronskih potpisa.

Direktor IDDEEA-e se juče s ministrom transporta i komunikacija u Savjetu ministara BiH teatralno pohvalio kako neće poštovati rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka. Direktora Uprave za indirektno oporezivanja već danima nema u javnosti, ali iz Uprave danas nešto suptilnije poruke od onih prije dva dana da ni oni neće poštovati zabranu obrade podataka po rješenju Agencije.

Postoji mogućnost da bi Uprava za indirektno oporezivanje ipak mogla da postupi po rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka. U vrlo kratkom odgovoru koji smo danas dobili iz Uprave više nema eksplicitne potvrde da će nastaviti izdavati kvalifikovane digitalne potpise.

Rješenje su zaprimili. U zakonom propisanom roku i njegovim odredbama će i postupiti. Rok od 15 dana još nije istekao.

"Uprava za indirektno oporezivanje zaprimila je rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, i postupiće zakonski propisanom roku, koji još uvijek nije istekao", navode iz UIO.

Ukoliko bi se išta moglo tumačiti iz kratke poruke koju smo dobili iz Uprave, čini se da ima mogućnosti da UIO promijeni ploču.

Samo par dana ranije tvrdili su da je sistem uspostavljen i korišten u skladu sa propisima i dodijeljenim nadležnostima. Kao naredne korake navodili su pokretanje upravnog spora protiv rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka pred Sudom BiH. Najavljivali su da će hitno tražiti odgađanje sprovođenja tog rješenja dok Sud BiH ne donese konačnu odluku. Kao razlog za to navodili su brojne probleme koji bi nastali njegovom primjenom, kako UIO tako i obveznicima koji Upravi moraju podnositi svoje PDV prijave na način da to bude isključivo elektronski sa digitalnim kvalifikovanim potpisom. Ubrzo nakon toga sa stranice su izbrisali saopštenje od 9.jula kojim su priznali da se dio obveznika i dalje podnosi elektronske prijave bez elektronskog potpisa. Sve to nakon 2023. godine kada je i počela primjena.

"Trenutno UNO u svom poreznom informacijskom sustavu ima evidentirane porezne obveznike koji ne potpisuju prijave s kvalifikovane elektronske potvrde", navode.

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka tvrde da se u javnosti svjesno stvara pogrešna slika. U posljednjem odgovoru praktično objašnjavaju da njihova rješenja nisu retroaktivna i da ne diraju ono što je već izdato, nego da se odnose na buduće postupanje kad je u pitanju Uprava uza indirektno.

"Iz dispozitiva Rješenja nesporno proizilazi da izrečene mjere proizvode pravno dejstvo za ubuduće i ne proizvode pravne posljedice na ranije postupke izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda", navode iz Agencije.

S druge strane, IDDEEA se pohvalila da neće postupiti po rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka. Kazne propisane zakonom o zaštiti ličnih podataka za nezakonitu obradu podataka za pravna lica su do četrdeset miliona maraka.