Špirić: Više mržnje iz Sarajeva, manje BiH u Republici Srpskoj

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da su medijske izjave i prijetnja silom predsjednika SDA Bakira Izetbegovića jeftino politikanstvo i upozorio da će u Republici Srpskoj biti sve manje BiH, što bude više mržnje iz političkog Sarajeva.

- Iako je ovo predizborno vrijeme i možemo očekivati svakakve izjave - Izetbegović je pretjerao. On bi trebao da zna da je prijetnja silom u politici poziv na rat. Međutim, ljudi koji su okrenuti ka budućnosti davno su zakopali ratne sjekire - rekao je Špirić.

On je dodao da Izetbegović politički neodgovorno istupa u federalnim medijima šaljući, u stvari, poruke svom protivkandidatu za člana Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću.

- Izetbegovićev protivkandidat nije Milorad Dodik nego Bećirović, ali on ovim izjavama želi da poruči kako više mrzi Dodika i Republiku Srpsku. Uz to privlači sebi i opoziciju iz Republike Srpske prijetnjama koje upućuje Dodiku i smatra ih saveznicima u svojoj mržnji prema njemu i Srpskoj - smatra Špirić.

On je naglasio da ovo jeftino politikanstvo ne vodi u dobrom smjeru, bez obzira što je predizborno vrijeme.

- Što više bude mržnje iz političkog Sarajeva prema Republici Srpskoj to će biti sve manje BiH u Republici Srpskoj. Ipak, za sve njih Dodik je institucija i nedostižni cilj - zaključio je Špirić za Srnu.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je sinoć gostujući na Federalnoj televiziji da se Dodik "nekom silom mora riješiti".