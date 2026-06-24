Ništa novo iz Sarajeva: Bakir Izetbegović prijeti silom

Iz Sarajeva ništa novo. Nove prijetnje, ali ovaj put ne od Rame Isaka ili Zukana Heleza, već od predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

Gostujući na Federalnoj televiziji Bakir je, čini se najviše govorio od Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku, da bi na kraju čak zaprijetio "silom".

Oduvijek je poznato, a sada je Bakir to i potvrdio, da Izetbegoviću džunioru smeta postojanje Republike Srpske, odnosno što je ona međunarodno priznata, i priziva nekakvo "rješavanje situacije".

"Međunarodna zajednica je tu pogriješila. Ona je pola Bosne i Hercegovine, predala strani koja je napravila genocid. Permanentno se povlačila pred njima, permanentno im je davala više nego što je trebala. I pred njim (Dodikom) se povlačila. Dakle, Dodik neće da se odazove sudu. Onda ga izmole, dođu kolima po njega da da izjavu. Taj čovjek je izvan zakona. Moraće se ta stvar nekom silom riješiti", zaprijetio je Izetbegović.

Na reakciju voditeljke, koja je i sama djelovala iznenađena, Izetbegović je ponovio.

"Silom?", upitala je voditeljka, da bi Bakir odgovorio potvrdno:

"Pa naravno".

Stalne prijetnje iz Sarajeva

Već je postala ustaljena praksa da sarajevski političari, pitalo ih se šta ili ne, konstantno upućuju prijetnje prema Republici Srpskoj.

Posljednjih godina u tome su prednjačili Ramo Isak i Zukan Helez koji su u više navrata zveckali oružjem.

Isaku čak ni to nije pomoglo u skupljanju političkih poena jer, da podsjetimo, CIK je nedavno odbio ovjeru njegove stranke jer je dostavila krivotvorene potpise.

Sada se u priču vraća Bakir Izetbegović, koji je isto tako nakon više godina upućivanja prijetnji Republici Srpskoj, skupljajući poene, na prethodnim izborima završio kao gubitnik.

Lekciju očigledno nije naučio, te Srbe opet za krivi za sve, ne shvatajući da je narod u FBiH nezadovoljan upravo Alijinim nasljednikom.