Kako će izgledati predstojeći izbori?

Građani BiH ulaze u eru modernih izbornih tehnologija. Bar nam tako kažu u CIK-u, zašto im ne bismo vjerovali!? Poslije decenija čekanja, najavljene su inovacije koje će izborni proces podići na nivo 21. vijeka. Ili barem na nivo kasnih 90-ih, ako je suditi po njihovim saopštenjima.

Birač će sada doći na biračko mjesto, gdje će ga dočekati savremena tehnologija. Prvo će elektronski biti identifikovan, zatim će možda nešto biti skenirano, možda će neka lampica zasvijetliti, a onda će, kao kruna digitalne transformacije, dobiti – papir.

"Taj glasački listić koji smo do sada stavljali u kutiju, stavljaćemo u skener i time će se skenirati glasački listić koji će automatski potvrditi naš glas odnosno kome smo dali preferenciju i to ide ponovo u glasačku kutiju", rekao je Vehid Šehić, stručnjak za izborne procese.

Još 103 dana je ostalo da nas obuče, nauče i pripreme za digitalne, elektronske i moderne izbore. U CIK-u ne žele da gube dragocjeno vrijeme – obuke o svemu osim o tehnologijama se uveliko najavljuju i kreću širom BiH. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH zajedno sa CIK-om BiH treba da radi na uvođenju novih tehnologija u izborni proces na određenom broju biračkih mjesta. Kažu da su spremni za izbore, šta god to značilo u ovoj tehnološkoj izbornoj zbrci.

"CIK BiH je u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, počela višednevnu obaveznu edukaciju predsjednika i članova opštinskih/gradskih izbornih komisija u BiH, a uz podršku Misije OSCE-a u BiH", navode iz CIK-a BiH.

"A što se tiče izbora, naši timovi vrijedno rade, zajedno sa timovima CIK BiH i koliko znam sve teče u najboljem redu", rekao je Almir Badnjević, direktor IDDEEA.

A zašto nema ni riječi o obukama o novim izbornim tehnologijama!? Kako nam, „of d rekord“ rekoše u CIK-u, čeka se dobavljač sa informacijama kako bi onda naučili CIK kako se radi, da onda CIK nauči OIK-e i GIK-ove.

"E sad je poenta mislim način obuke vezano za nove tehnologije, to CIK treba da odredi na koji način i kako, neće biti iste kao što su bile do sada. Uglavnom nijedna GIK nije došla do te faze", rekla je Dijana Savić Božić, predsjednik GIK Bijeljina.

A kada će se doći do te faze, još se ne zna. Ipak, digitalizacija ne bi trebala biti komplikovana, uvjeravaju nas u CIK-u, uz poruku da će sve biti jednostavno.

U ove izbore ulazimo u budućnost, bar nam tako kažu. Uvode se nove tehnologije. Dolazite sa ličnom, skener vas pregleda i potvrdi da ste stvarno živi i da niste došli glasati tri puta. Onda dobijete papir, zaokružite ili obojite flomasterom, šta mislite da treba, ili kvadratić, ili kružić, još u CIK-u ne znaju. I onda u skladu sa novim tehnologijama, listić staviš pod skener. Skener ga pročita za par sekundi - posao završen. A listić ostaje za svaki slučaj u kutiji.

Prosto k'o pasulj, nema šta. Nakon silnih stručnih analiza i priča o modernizaciji, glasač će i dalje zaokruživati kandidate hemijskom olovkom na papirnom listiću. Ništa ne uliva povjerenje u budućnost kao tehnologija koja se na kraju oslanja na istu stvar kao i prije dvadeset godina. Stručnjaci kažu će proces biti brži, jednostavniji i sigurniji i da bi se rezultati mogli znati već u 19:30 ili u 20 časova.

"Znači proces počinje u 7 ujutru, zatvara se u 19 časova. Tog trenutka čitav sistem se isključuje tako da ne može niko ništa naknadno bilo šta mijenjati i tu će se spriječiti zloupotreba neiskorištenih biračkih listića", rekao je Vehid Šehić, stručnjak za izborne procese.

Vođeni dosadašnjom praksom, teško da bilo šta u BiH može jednostavno, pa tako ni uvođenje novih izbornih tehnologija. Ni političkim subjektima na manje od 4 mjeseca od izbora, nije baš sve jasno.

"Ja još ne znam kako će tačno izgledati model glasanja, tehnički i operativno. Evo i ja sam glasač, dolazim da glasam, ne znam šta će biti. Jer CIK nije dala neka dodatna uputstva za glasanje", rekla je Jelena Trivić, Narodni front.

Analitičari upozoravaju da bi CIK BiH morao više pažnje posvetiti novim izbornim tehnologijama jer nikome nije jasno kako će izgledati izborni proces u BiH, ni GIK-ovi, ni političari, ni glasači.

"I dalje postoji dosta nejasnoća u tome kako će izgledati izborni proces, kako će funkcionisati nova oprema ukoliko se desi neki tehnički problem. Većina naših građana ne zna odgovor na ovo pitanje pa bi CIK trebao da se više pozabavi informisanjem javnosti i jačanjem povjerenja u izborni proces a ne da se bave populističkim pitanjima koja nisu u njihovom domenu i kojim ne bi trebalo da se bave", rekla je Dragana Delić, politički analitičar.

Tako će BiH napraviti veliki korak ka digitalnom društvu. Doduše, taj korak više liči na pažljivo premještanje jedne noge naprijed dok druga čvrsto stoji u prošlosti, umotana u papir. Ali važno je da se krećemo. Na kraju, glasačima ostaje da se pripreme za revolucionarno iskustvo. Slično kao i do sada, samo sa mnogo više riječi „digitalizacija“ u saopštenjima za javnost.