Kojić: Bošnjacima smeta što se Amerika vratila poštovanju Ustava i Dejtonskog sporazuma

SAD su se sadašnjim odnosom prema BiH vratile u striktno poštovanje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma, a to Bošnjacima smeta jer je tu nastao kraj njihove priče o unitarizaciji BiH, smatra poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

- Tu je i kraj njihove želje o otimanju grunta Republike Srpske i stavljanje pod okvire upravo te bošnjačke BiH - rekao je Kojić.

Kojić je, komentarišući reagovanje predsjednika Naše stranke Sabine Ćudić na istup bliskog saradnika američkog predsjednika Roda Blagojevića istakao da Ćudićeva kao stečajni upravnik svoje partije broji posljednje političke dane, jer ona svoju politiku bazira na mržnji prema predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj.

On kaže da Ćudićeva smatra da je jedino podrška SAD koja je bila ka unitarizaciji BiH i rušenju ustavno-pravnog poretka dejtonske BiH bila ispravna i ustavna, navodeći da je svima jasno da je upravo to rušenje ustavnog poretka.

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- A vraćanje u ustavne okvire i ono što Republika Srpska upravo potencira, a to je, striktno poštovanje izvornog Dejtonskog mirovnog sporazuma, svih njegovih aneksa i naravno samog Aneksa četiri Ustava BiH, ona očigledno smatra kao rušenje ustavno-pravnog poretka, što je potpuna laž - naglasio je on za Srnu.

On je dodao da je nedolično da Ćudićeva i ostali bošnjački političari "drže slovo" SAD, ističući da je njihova politika unitarne BiH očigledno propala.

Predsjednik Naše stranke Sabina Ćudić reagujući na istup Roda Blagojevića rekla je, između ostalog, da njegovo lobiranje "direktno šteti ugledu SAD u BiH".