Blagojević staje na crtu Vukanoviću?

Pravnik Milan Blagojević mogao bi da bude kandidat SDS-a za člana Predsjedništva BiH, saznaje nezvanično ATV. Kako saznajemo, Blagojević ima veliku želju da se kandiduje na ovu poziciju, a predsjednik SDS-a Branko Blanuša spreman je tu želju da mu usliši.

Takođe, prema našim saznanjima, Blagojević bi mogao da da dobije i podršku Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića, koji, kako je već jasno i pticama na grani, nije u ljubavi sa liderom Liste za pravdu i Red Nebojšom Vukanovićem, a koji je još ranije najavio kandidaturu na ovu funkciju.

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Na ovaj način Stanivuković bi dodatno udario na Vukanovića, a namjere da lider PSS-a želi iz trke da izbaci kolegu iz Liste za pravdu prije nekoliko dana potvrdio je i sam Blanuša.

Podsjećamo, Blanuša je rekao da je Stanivuković imao takav prijedlog za njega.

"Ja ću se sebe na neki način žrtvovati u tom svemu, ono što smo vidjeli istraživanja, sve je to bilo dosta dobro, pa ću ići iako to nije pozicija za mene za kandidata za srpskog člana predsjedništva, ali vidi da se Vukan nekako skloni. Da Draško bude u dobroj poziciji poslije izbora, a to je, da nema kandidata za predsjednika, da radi na svojoj listi, da pravi dobar rezultat i da je nakon izbora gospodin“, rekao je Blanuša.

Vukanović "stavlja" Blagojevića na drugu listu

Da li iz nade da mu neće izaći na crtu, ili pak iz nekih drugih razloga, Nebojša Vukanović vidi Blagojevića na jednoj drugoj listi, a ne na listiću sa imenima kandidata za člana Predsjedništva.

Ipak, svjestan činjenica, tvrdi da odluka o Blagojeviću u SDS-u još nije donesena.

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"Pravnik, bivši sudija i profesor Milan Blagojević tražio je mjesto nosioca liste SDS za Parlamentarnu skupštinu BiH, na to mjesto puca i Slavko Grbić, ali o tome nije donesena odluka", napisao je Vukanović na svom blogu.

Vukanov poslanik na listi SDS-a

Donedavni saborac Vukanovića i poslanik Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Minja Savanović, po svemu sudeći, u oktobru će obući dres SDS-a.

Kako saznajemo, on će se za manje od četiri mjeseca naći na listi za poslanika ispred Blanušine stranke, a sve nakon sukoba koji je imao sa Vukanoviće nakon čega je napustio njegovu listu.

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Da podsjetimo, prije nekoliko Savanović i Vukanović su imali žestok sukob zbog Igora Crnatka nakon čega je prvopomenuti napustio Listu za pravdu i red.

Nakon toga je saopštio da u skupštinskim klupama nastupa kao nezavisni poslanik.