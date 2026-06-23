Planirate odmor? Evo u koje zemlje građani BiH mogu putovati samo sa ličnom kartom

Iako mnogi maštaju o dalekim destinacijama, veliki broj građana BiH odlučuje se za praktičnost – putovanje bez pasoša. Ipak, tu i dalje postoje brojne zablude koje vam mogu pokvariti ljetovanje već na graničnom prelazu.

Top 5 destinacija: Gdje nam ne treba pasoš?

Prema važećim međunarodnim sporazumima, državljani Bosne i Hercegovine mogu sa važećom ličnom kartom putovati u pet zemalja regiona:

Srbiju

Crnu Goru

Sjevernu Makedoniju

Albaniju

Kosovo

Za ulazak u ove države pasoš vam nije potreban, pod uslovom da posjedujete važeću biometrijsku ličnu kartu BiH.

Zabluda koja skupo košta: Hrvatska i EU isključivo uz pasoš!

Iz Granične policije BiH upozoravaju na čestu grešku koju prave naši građani. Mnogi i dalje pogrešno vjeruju da sa ličnom kartom mogu ući u Hrvatsku ili druge zemlje Evropske unije.

Važno upozorenje:

Za ulazak u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku, Italiju i sve ostale države Evropske unije i šengenskog prostora, državljani BiH moraju imati važeći pasoš. Lična karta BiH u ovim zemljama nije priznata kao putna isprava!

Oprez na granici: Provjerite rok važenja dokumenata

Posebnu pažnju prije polaska na put morate obratiti na rok važenja dokumenata. Ako su vam lična karta ili pasoš istekli, granična policija će vas bezuslovno vratiti sa prelaza, a putovanje će biti završeno pre nego što je i počelo.

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Pokušaj prelaska granice sa nevažećim dokumentima može dovesti i do prekršajnih sankcija. Osim toga, gubitak ili istek dokumenata u inostranstvu otvara komplikovanu proceduru: od policijskih provjera do odlaska u diplomatsko-konzularna predstavništva radi izdavanja putnog lista.

Pravila za najmlađe: Djeca moraju imati svoj dokument!

Roditelji, oprez! Zaboravite na stara vremena kada su se djeca upisivala u pasoše roditelja. Danas i najmlađi prilikom prelaska granice moraju imati vlastiti važeći putni dokument.

Za putovanja u zemlje EU maloljetnici moraju imati pasoš, dok se za države u koje je dozvoljen ulazak sa ličnom kartom primjenjuju posebna pravila u zavisnosti od propisa svake pojedinačne zemlje (poput posebnih dozvola ili rodnih listova), prenosi GP Maljevac, prenosi Jabuka TV.