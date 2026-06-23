Logo

Novinarka ATV-a Valerija Ilić osvojila treću nagradu u kampanji "Stop švercu"

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 11:42

Komentari:

0
Валерија Илић
Foto: ATV

Novinarka Alternativne televizije Valerija Ilić dobitnica je treće nagrade u kampanji "Stop švercu", koju zajednički organizuju Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) i Udruženje ekonomista Republike Srpske SVOT.

Naša koleginica je nagradu osvojila za prilog o Švercu cigareta koji je emitovan u emisiji "Biznis klub" na našoj televiziji.

Prilog možete pogledati u nastavku od 19. minuta.

Ove godine na nagradni konkurs prijavljeno je ukupno 13 radova.

Prvu nagradu osvojila je Marijana Miljić Bjelovuk iz “Glasa Srpske”. Drugu nagradu u iznosu od 500,00 KM dobili su: Jelena Stojišić iz Njuzmaks Balkans, Faruk Burnazović iz Radio Sarajeva, Goran Mrkić iz Biznisinfo portala i Vesna Kerkez iz Monda.

"Sve medijske objave su svojim kvalitetom i objektivnošću značajno doprinijele kampanji, pružajući detaljne informacije i analize o uticaju šverca cigareta na ekonomiju i društvo", saopštili su danas organizatori.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Valerija Ilić

Šverc cigareta

Nagrada

Komentari (0)

Više iz rubrike

Петар Билчар

BiH

Bilčar: Ako se nastavi ignorisanje pravnih akata, postoji rizik institucionalnog narušavanja pravne sigurnosti

1 h

0
Црнковић: Право на живот бранити гдје год за то постоји прилика

BiH

Crnković: Pravo na život braniti gdje god za to postoji prilika

1 h

0
Пожар Мостар

BiH

Skandalozno odbijanje iz Sarajeva: Oružane snage BiH ostavile Mostar u plamenu

1 h

2
Бисера Турковић и Елмедин Конаковић

BiH

Bisera udarila na Dinu: Kome si dao pasoše, možda je odgovor u Skaj aplikaciji

1 h

0

  • Najnovije

12

45

Udario djevojku, pa se dao u bijeg pješke: Za njim ranije raspisano čak 15 potraga

12

45

Srpska u srcu Njujorka: Pogledajte šta se prikazuje na Tajms Skveru

12

44

"Beer and food fest" stiže u Banjaluku: Deset dana zabave za cijelu porodicu uz besplatan ulaz

12

42

Misteriozni nestanak dobio najgori epilog? Tijelo djevojčice pronađeno u parku

12

39

Tretiraju nas kao stoku: Biljana prošla pakao zbog EES sistema

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima