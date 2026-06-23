Novinarka ATV-a Valerija Ilić osvojila treću nagradu u kampanji "Stop švercu"

Novinarka Alternativne televizije Valerija Ilić dobitnica je treće nagrade u kampanji "Stop švercu", koju zajednički organizuju Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) i Udruženje ekonomista Republike Srpske SVOT.

Naša koleginica je nagradu osvojila za prilog o Švercu cigareta koji je emitovan u emisiji "Biznis klub" na našoj televiziji.

Prilog možete pogledati u nastavku od 19. minuta.

Ove godine na nagradni konkurs prijavljeno je ukupno 13 radova.

Prvu nagradu osvojila je Marijana Miljić Bjelovuk iz “Glasa Srpske”. Drugu nagradu u iznosu od 500,00 KM dobili su: Jelena Stojišić iz Njuzmaks Balkans, Faruk Burnazović iz Radio Sarajeva, Goran Mrkić iz Biznisinfo portala i Vesna Kerkez iz Monda.

"Sve medijske objave su svojim kvalitetom i objektivnošću značajno doprinijele kampanji, pružajući detaljne informacije i analize o uticaju šverca cigareta na ekonomiju i društvo", saopštili su danas organizatori.