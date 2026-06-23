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Bisera udarila na Dinu: Kome si dao pasoše, možda je odgovor u Skaj aplikaciji

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ATV redakcija
23.06.2026 11:05

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Бисера Турковић и Елмедин Конаковић
Foto: Screenshot

Bivši ministar inostranih poslova BiH Bisera Turković optužila je sadašnjeg ministra Elmedina Konakovića da krši zakon jer ne želi da kaže kome je dao 300 diplomatskih pasoša.

Turković kaže za Konakovića da ove osobe krije kao “guja noge”.

“Zašto Konaković ne želi da kaže koliko je diplomatskih pasoša izdao i kome ih je izdao (po osnovu moguće zloupotrebe diskrecionog prava), iako javnost ima pravo na uvid u njihova imena? Veliki broj izdatih pasoša znači njihovu devalvaciju i diskreditaciju države Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva inostranih poslova sa zgražanjem kažu da je Konaković izdao oko 300 diplomatskih pasoša, dok su njegovi prethodnici tokom čitavog mandata izdavali dvadesetak, i to ljudima od ugleda i značaja koji su promovisali državu Bosnu i Hercegovinu", rekla je Turkovićeva i dodala:

"I dok Konaković ponekad objavi neko ime i osnov izazivanja, većinu krije 'k'o guja noge'. Naravno, postoje oni koji su zaslužni, kao npr. članovi bh. reprezentacije, ali šta je s drugima? Koji je njihov doprinos ugledu države BiH? Konaković na upite medija o broju, imenima i razlozima izdavanja diplomatskih pasoša ne odgovara i time krši Zakon o slobodnom pristupu informacijama".

Kako kaže, Konaković ne odgovara ni na poslanička pitanja kojima se traži lista izdatih diplomatskih pasoša i razloga njihovog izdavanja, iako ima obavezu da odgovori u roku od 30 dana.

"Na neka od tih pitanja nije odgovorio ni nakon godinu dana. S obzirom na to da ministar krije imena i razloge izdavanja nenormalno velikog broja diplomatskih pasoša, javnost može s pravom sumnjati na kartelske veze. Možda se odgovor krije i u Skaj i Anom aplikacijama. Ostaje da nadležne institucije provjere”, napisala je Turković.

Ovim riječima Turkovićeva vjerovatno aludira na ranija povezivanja Konakovića sa kartelom Dino i Tito.

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Tagovi :

Elmedin Konaković

Bisera Turković

pasoš

Diplomatski pasoš

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