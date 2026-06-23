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Ponovo u pogonu voz Sarajevo - Ploče

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 10:59

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Foto: ATV

"Željeznice Federacije BiH" ponovo uvode sezonsku međunarodnu liniju putničkog voza na relaciji Sarajevo - Ploče - Sarajevo, koja će putnicima biti dostupna tokom ljetne sezone.

Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, voz će saobraćati od 26. juna do 30. avgusta, i to petkom, subotom i ned‌jeljom.

"Polazak ovog voza iz Sarajeva je u 7.15, a povratak iz Ploča u 18.26. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 KM, a cijena povratne je 48,30 KM. Za studente, novinare i penzionere, te grupe od šest i više putnika obezbijedili smo set povlastica od 30 odsto", kazali su iz "Željeznica FBiH".

Dodaju da povlasticu od 50 odsto imaće slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te d‌jeca od četiri do 12 godina. D‌jeca do četiri godine voze se besplatno.

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"Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta", dodaju iz "Željeznica FBiH".

Pojašnjavaju da će zbog uvođenja ovog voza doći do pomjeranja termina polaska poslijepodnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu na sljedeći način, Čapljina 19.29, Žitomislići 19.41, Mostar 19.56, Drežnica Stara 20.15, Jablanica Grad 20.29, Konjic 20.45 i Hadžići 2137.

U ostalim danima, od poned‌jeljka do četvrtka, poslijepodnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu polaziće u redovnom terminu u 16.42

Karte za navedenu relaciju Sarajevo - Ploče - Sarajevo neće biti dostupne onlajn.

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Tagovi :

ŽFBiH

Sarajevo

Ploče

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