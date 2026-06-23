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Bibas: Cvijanovićeva je veliki prijatelj i velika podrška

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 10:04

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Жељка Цвијановић ЈНС
Foto: Ustupljena fotografija

Gradonačelnik izraelskog grada Modin Haim Bibas zahvalio je srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović na prijateljstvu i podršci koju pruža Izraelu.

"Cvijanovićeva je veliki prijatelj i velika podrška Izraelu, na svakom mjestu i u svakom izazovu. Hvala Vam", rekao je Bibas na otvaranju konferencije "Muniekspo" u Tel Avivu, prenosi "Srna".

Cvijanovićeva se danas obratila na otvaranju konferencije.

"Muniekspo" je vodeća međunarodna konferencija i sajam urbanih inovacija u Izraelu, koji organizuje Federacija lokalnih vlasti.

Srpski član Predsjedništva BiH boravi u višednevnoj posjeti Izraelu tokom koje se sastala sa državnim rukovodstvom i obratila se na Samitu međunarodne politike.

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Haim Bibas

Željka Cvijanović

Izrael

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