Bibas: Cvijanovićeva je veliki prijatelj i velika podrška

Autor:ATV redakcija
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Gradonačelnik izraelskog grada Modin Haim Bibas zahvalio je srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović na prijateljstvu i podršci koju pruža Izraelu.
"Cvijanovićeva je veliki prijatelj i velika podrška Izraelu, na svakom mjestu i u svakom izazovu. Hvala Vam", rekao je Bibas na otvaranju konferencije "Muniekspo" u Tel Avivu, prenosi "Srna".
Cvijanovićeva se danas obratila na otvaranju konferencije.
"Muniekspo" je vodeća međunarodna konferencija i sajam urbanih inovacija u Izraelu, koji organizuje Federacija lokalnih vlasti.
Srpski član Predsjedništva BiH boravi u višednevnoj posjeti Izraelu tokom koje se sastala sa državnim rukovodstvom i obratila se na Samitu međunarodne politike.
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