Cvijanović na konferenciji u Tel Avivu: Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa Izraelom

Izuzetno smo ponosni na činjenicu da naši gradovi aktivno grade mostove saradnje, baš kao što Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa Državom Izrael, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u svom obraćanju na konferenciji "Muniekspo 2026", koju organizuje Federacija lokalnih vlasti.

Govor Cvijanovićeve prenosimo u cjelosti:

Poštovani predsjedniče Federacije lokalnih vlasti i gradonačelniče Modina, gospodine Bibas, uvaženi gradonačelnici, ekscelencije, dame i gospodo, ​Izuzetna mi je čast što imam priliku da vas pozdravim na otvaranju ovogodišnjeg Muniekspo samita. Ovaj prestižni događaj s pravom je postao globalno prepoznatljiva platforma za razmjenu znanja i inovacija u upravljanju lokalnim zajednicama.

Posebno želim da zahvalim našim domaćinima na gostoprimstvu i na tome što su ponovo okupili lidere iz cijelog svijeta oko tema koje definišu našu zajedničku budućnost. Posebna zahvalnost gospodinu Haimu Bibasu na pozivu, dugogodišnjoj dobroj saradnji i prijateljskom odnosu, kako na ličnom nivou, tako i prema Banjaluci i Republici Srpskoj.

​Slogan ove konferencije - "Pobjedničko partnerstvo" - za nas nije samo teorija, već živa praksa. Izuzetno smo ponosni na činjenicu da naši gradovi aktivno grade mostove saradnje, baš kao što Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa Državom Izrael.

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Posebno želim da istaknem duboke veze i pobratimstvo Banjaluke, našeg najvećeg grada i administrativnog centra Republike Srpske sa gradom Modinom. To partnerstvo, koje je raslo pod vođstvom našeg dragog domaćina, gospodina Haima Bibasa, predstavlja pravi primjer kako lokalne zajednice mogu sarađivati na polju obrazovanja, kulture i modernih tehnologija.

Kroz ovakve direktne veze, naši narodi uče jedni od drugih i postaju otporniji na izazove modernog doba. ​Živimo u vremenu dubokih globalnih promjena i nepredvidivih kriza. U takvim okolnostima, prva linija odbrane i prva tačka oslonca za svakog čovjeka jesu upravo njegove lokalne institucije. Otpornost jednog društva ne gradi se samo sa vrha; ona se testira i dokazuje na lokalnom nivou.

Kada nastupi kriza, građani se ne oslanjaju samo na državne strukture, već i na svoje lokalne vlasti i njene službe - one koje su im po prirodi stvari najbliže. Zato je sposobnost lokalnih samouprava da efikasno i na osnovu tačnih podataka upravljaju kriznim situacijama postala jedan od stubova opšte bezbjednosti.

Međutim, krize sa kojima se suočavamo nisu samo tehnološke ili logističke prirode; one su često i moralne. Svjedoci smo, nažalost, zabrinjavajućeg globalnog porasta antisemitizma, predrasuda i govora mržnje na globalnom nivou.

Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane - one su uvijek rani simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje istorijskog sjećanja na zajednička stradanja naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou.

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Ta borba se vodi i u lokalnim zajednicama - kroz obrazovne sisteme, kulturne institucije i kroz kreiranje društvenog ambijenta u kojem se tolerancija aktivno živi, a svaki oblik mržnje bez odlaganja odbacuje. Želim istaći da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uočimo u okviru BiH i da se protiv toga aktivno borimo.

Istovremeno, ponosni smo što Republika Srpska, uključujući i njene lokalne zajednice, predstavlja siguran okvir za sve naše građane i za sve ljude, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili kulturnu pripadnost. Naša je zajednička dužnost da osiguramo da naši gradovi ostanu sigurni domovi za sve svoje građane.

​Izrael je lider u razvoju tehnologija koje štite živote. Za nas je ovaj sajam dragocjena prilika da vidimo kako inovacije mogu direktno povećati bezbjednost i kvalitet života. Ali tehnologija dobija punu snagu tek kada se spoji sa ljudskim vrijednostima i međusobnim povjerenjem.

Partnerstvo na relaciji centralna vlast - lokalna zajednica, javni sektor - građani, kao i naša međunarodna saradnja, jedini su put ka stabilnoj budućnosti. ​Svi mi dijelimo isti cilj: izgraditi stabilne, bezbjedne i prosperitetne zajednice u kojima ljudi žele da žive i odgajaju svoju djecu.

Uvjerena sam da će partnerstva koja potvrđujemo i gradimo ovdje u Tel Avivu biti snažan korak naprijed ka tom cilju. ​Hvala vam na pažnji i želim vam uspješan rad.

Takođe, Cvijanovićevu je pred auditorijumom pozdravio Bibas, koju je najavio kao velikog prijatelja Izraela.

/RTRS/