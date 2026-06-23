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Bilčar: Ako se nastavi ignorisanje pravnih akata, postoji rizik institucionalnog narušavanja pravne sigurnosti

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 11:29

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Петар Билчар
Foto: Ustupljena fotografija

Zamjenik direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH Petar Bilčar izjavio je da je dužan još jednom ukazati da se u ovoj agenciji u kontinuitetu donose odluke i sprovode aktivnosti koje, prema dostupnim pravno obavezujućim aktima nadležnih organa, izlaze iz jasno definisanog zakonskog okvira.

"Na ove okolnosti sam više puta pisano i usmeno upozoravao direktora IDDEEA (Almira Badnjevića), insistirajući da se sve aktivnosti bez izuzetka usklade sa važećim propisima i odlukama nadležnih institucija, uključujući i sudske instance koje su se izjašnjavale u predmetu u vezi sa nezakonitim izdavanjem kvalifikovanih digitalnih sertifikata", istakao je Bilčar.

On je ukazao da ukoliko se nastavi sa praksom koja ignoriše ili relativizuje obavezujuće pravne akte, postoji ozbiljan rizik institucionalnog narušavanja pravne sigurnosti i gubitka povjerenja u sistem digitalnog identiteta.

"Očekujem hitno usklađivanje svih procesa sa pravosnažnim odlukama i zakonskim okvirom, jer bilo kakvo drugačije postupanje vodi u direktan institucionalni problem i nesagledive posledice po građane i pravne subjekte", poručio je Bilčar.

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Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nedavno je trajno zabranila IDDEEA da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata.

/SRNA/

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IDDEEA

Petar Bilčar

Lična dokumenta

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