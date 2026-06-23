Skandalozno odbijanje iz Sarajeva: Oružane snage BiH ostavile Mostar u plamenu

Dok je na deponiji Uborak buktao požar katastrofalnih razmjera, a građani Mostara gušili se u otrovnim gasovima, iz Sarajeva je stigao hladan tuš. Oružane snage BiH odbile su da pošalju helikoptere u pomoć, ostavljajući lokalno stanovništvo i vatrogasce na cjedilu!

Na deponiji JP „Deponija” Uborak izbio je veliki požar koji je ubrzo izmakao kontroli. Zbog ozbiljnosti situacije i direktne prijetnje po zdravlje ljudi, Štab civilne zaštite Grada Mostara i Kantonalni štab Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) hitno su proglasili stanje tehničko-tehnološke nesreće.

Vatrena stihija prijavljena je u 09.15 časova, nakon čega je na teren upućeno 15 vatrogasaca sa sedam vozila. Svi radnici su evakuisani u posljednji čas, a na poprište katastrofe, pored vatrogasnih jedinica, stigli su pripadnici MUP-a i Hitne medicinske pomoći. Kako je dan odmicao, pakao na terenu je postajao sve teži, pa je angažovano oko 30 vatrogasaca sa 12 vozila, uključujući i ispomoć koja je stigla iz Čapljine.

Sramotno obrazloženje iz Oružanih snaga BiH

Iako je zajednički štab u 12.46 časova uputio zvaničan i hitan zahtjev Oružanim snagama BiH za pomoć u gašenju požara iz vazduha, taj zahtjev je odbijen.

Dok je „Air Traktor” iz Hrvatske napravio čak 13 izbačaja vode u periodu od 10.45 do 16.00 časova i lavovski se borio sa vatrom, vojni helikopteri iz Sarajeva nisu ni poletjeli.

Iz Sarajeva je saopšteno da su procijenjeni „značajni rizici za bezbjednost posade i letjelice”. Kao razloge za nedolazak naveli su izloženost otrovnim gasovima, potencijalnu opasnost od neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS), te gust dim i smanjenu vidljivost. Ipak, građani opravdano pitaju: za koga se čuvaju ove letjelice ako ne za pomoć narodu u vanrednim situacijama?

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Umjesto vazdušne podrške, u akciju su na kraju uključeni samo pripadnici pešadije Oružanih snaga BiH sa cisternama na zemlji, što je bilo daleko od dovoljnog za ovakvu katastrofu.

Apel građanima: Zatvorite se u kuće!

Službe zaštite i spašavanja i dalje provode nadljudske napore kako bi lokalizovale požar i sanirale posljedice. Zbog gustog i ekološki pogubnog dima, Gradska uprava Mostara i Civilna zaštita izdale su hitne preventivne preporuke za stanovništvo:

Strogo izbjegavati boravak na otvorenom prostoru u široj zoni incidenta.

Hitno zatvoriti sve prozore i vrata na stambenim objektima.

Posebno zaštititi ranjive kategorije: djecu, trudnice, hronične bolesnike i starija lica.

Najstrože se zabranjuje korištenje otvorenih voda u pogođenom području.

Građani se pozivaju na maksimalan oprez i praćenje daljih uputstava nadležnih organa, prenosi Avaz.