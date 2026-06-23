Jutarnji trik za rashlađivanje stana bez klime: Uradite ovo čim ustanete

Ako vam se stan tokom vrelih dana pretvara u pravu pećnicu, možda pravite jednu grešku čim otvorite oči. Umjesto da odmah pustite vreli vazduh unutra, nekoliko jutarnjih poteza može pomoći da prostor ostane svježiji satima - i to bez klime i skupih uređaja.

Najbolji trenutak za borbu protiv vrućine je rano jutro, dok su spoljne temperature još niže. Tada treba iskoristiti svjež vazduh i rashladiti stan prije nego što sunce počne da zagrijava zidove i prozore.

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Jutarnji trikovi za rashlađivanje stana

Prvo otvorite stan - ali samo na kratko

Čim ustanete, otvorite širom prozore na suprotnim stranama stana kako biste napravili promaju i izbacili ustajao, topao vazduh koji se skupljao tokom noći. Ostavite ih otvorene dok je napolju prijatnije, a zatim ih zatvorite prije nego što temperatura počne naglo da raste.

Spustite roletne prije nego što sunce "udari"

Jedna od najčešćih grešaka jeste ostaviti prozore otvorene i pustiti sunce da zagrijava prostor. Kada jutarnje sunce krene da udara kroz staklo, zatvorite roletne ili navucite zavjese — tako pravite zaštitni sloj između toplote i prostorije.

Isključite sve što dodatno grije stan

Ujutru provjerite šta vam bespotrebno podiže temperaturu. Televizori, računari, punjači i drugi uređaji koji ostaju uključeni mogu stvarati dodatnu toplotu, posebno u manjim prostorijama.

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Mali jutarnji ritual koji pravi razliku

Prije nego što krenete sa obavezama:

otvorite prozore dok je vazduh svjež,

napravite kratku promaju,

zatvorite prostorije koje ne koristite,

spustite roletne i zamračite najosunčanije sobe.

Ovih nekoliko minuta ujutru može pomoći da stan sporije upija toplotu tokom najtoplijeg dijela dana - bez uključivanja klime.

(ŽenaBlic)