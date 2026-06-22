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Da li klima troši manje struje kada je stalno upaljena?

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 14:01

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Да ли клима троши мање струје када је стално упаљена?
Foto: Pixabay

Ljeto se približava, a klima uređaj postaje glavni saveznik u borbi protiv vrućine. Međutim, uz rashlađivanje obično dolazi i neprijatno pitanje – koliko će porasti račun za struju.

Kako klima zapravo najefikasnije radi

Prema preporukama stručnjaka za energetsku efikasnost, klima uređaji troše manje energije kada rade u stabilnom režimu, ali ne nužno neprekidno tokom cijelog dana.

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Efikasnije je da uređaj radi intenzivnije u kraćem periodu kako bi brzo rashladio prostor, a zatim se isključuje ili prebacuje na niži režim rada, umjesto da konstantno “održava” istu temperaturu satima. Na taj način se smanjuje nepotrebno opterećenje uređaja, a prostor ostaje prijatno rashlađen.

Koliko temperatura utiče na potrošnju

Jedan od ključnih faktora uštede je podešavanje termostata. Svaki stepen više na klima uređaju može značajno uticati na smanjenje potrošnje električne energije.

Procjene pokazuju da se potrošnja može smanjiti za nekoliko procenata za svaki stepen višu temperaturu na termostatu.

Zbog toga se kao optimalna ljetna temperatura često navodi oko 26 stepeni, jer predstavlja balans između udobnosti i potrošnje energije.

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Mala promjena navika, velika razlika na računu

Pored načina korišćenja klime, i male promjene u navikama mogu doprinijeti uštedi – poput izbjegavanja pretjerano niskih temperatura i pravilnog podešavanja rada uređaja.

Stručnjaci ističu da upravo dosljednost u ovim navikama najviše utiče na konačan iznos računa na kraju mjeseca, prenosi Ona.rs.

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Tagovi :

Klima uređaj

Struja

račun za struju

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