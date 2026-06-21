Trik sa zaleđenom flašom će spasiti biljke tokom velikih vrućina: Evo šta trebate uraditi

Kada stignu letnji toplotni talasi, baštovani i ljubitelji saksijskog cvijeća suočavaju se sa istim problemom: zemlja se toliko usijala da voda koju sipate ispari prije nego što uopšte stigne do korijena.

Međutim, jedan jednostavan trik sa običnom plastičnom flašom i ledom postao je planetarni hit jer bukvalno „zaključava“ hladnoću i vlagu tamo gdje je najpotrebnija.

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Ova metoda se u svijetu naziva hlađenje dubokog korijena, a sve što vam je potrebno jeste jedna prazna plastična flaša od 1.5 ili 2 litra i obična igla.

Kako da napravite ovaj sistem za rashlađivanje?

Procedura traje svega 5 minuta, a efekat na biljke koje “venu” od vrućine je trenutan:

Izbušite flašu: Uzmite praznu plastičnu flašu i iglom (ili šilom) napravite 10 do 15 sitnih rupica na donjoj trećini flaše i na samom dnu. Rupice ne smiju biti velike kako voda ne bi iscurila odjednom.

Zakopajte je: Pored biljke koju sunce najviše prži (idealan je paradajz, paprika ili krupno saksijsko cvijeće na terasi), iskopajte rupu i zakopajte flašu tako da iz zemlje viri samo grlić sa čepom.

Šok-korak sa ledom: Umjesto da u flašu sipate običnu vodu, napunite je kockama leda do vrha, a ostatak dopunite hladnom vodom i zavrnite čep.

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Zašto je ovaj trik postao viralan?

Kada zalivate baštu odozgo, vrela površinska zemlja djeluje kao tiganj – voda se ugrije, korijen se praktično „skuva“, a većina tečnosti ispari.

Magija leda pod zemljom: Kada led stavite u zakopanu flašu, on se pod zemljom topi izuzetno sporo. Kroz sitne rupice, satima se oslobađa kap po kap ledene vode direktno u zonu korijena, na dubini od 20 centimetara gdje sunce ne dopire.

Ovaj sistem ne samo da konstantno hidrira biljku bez vašeg prisustva, već spušta temperaturu samog korijena za nekoliko stepeni. Biljka tako ne doživljava toplotni šok, lišće ne žuti, a plodovi ne otpadaju čak i ako je napolju nesnosnih 40 stepeni u hladu.

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Flašu samo dopunite ledom i vodom svakog jutra prije nego što upeče zvijezda, i vaša bašta će preživjeti svaku ljetnju apokalipsu, prenosi Blic.