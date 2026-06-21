Logo

Trik sa zaleđenom flašom će spasiti biljke tokom velikih vrućina: Evo šta trebate uraditi

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 09:57

Komentari:

0
Мушкарац сади биљке у башти.
Foto: Pexels/Greta Hoffman

Kada stignu letnji toplotni talasi, baštovani i ljubitelji saksijskog cvijeća suočavaju se sa istim problemom: zemlja se toliko usijala da voda koju sipate ispari prije nego što uopšte stigne do korijena.

Međutim, jedan jednostavan trik sa običnom plastičnom flašom i ledom postao je planetarni hit jer bukvalno „zaključava“ hladnoću i vlagu tamo gdje je najpotrebnija.

гранични прелаз

Društvo

Naoružajte se strpljenjem: Gužve na ovim graničnim prelazima

Ova metoda se u svijetu naziva hlađenje dubokog korijena, a sve što vam je potrebno jeste jedna prazna plastična flaša od 1.5 ili 2 litra i obična igla.

Kako da napravite ovaj sistem za rashlađivanje?

Procedura traje svega 5 minuta, a efekat na biljke koje “venu” od vrućine je trenutan:

Izbušite flašu: Uzmite praznu plastičnu flašu i iglom (ili šilom) napravite 10 do 15 sitnih rupica na donjoj trećini flaše i na samom dnu. Rupice ne smiju biti velike kako voda ne bi iscurila odjednom.

Zakopajte je: Pored biljke koju sunce najviše prži (idealan je paradajz, paprika ili krupno saksijsko cvijeće na terasi), iskopajte rupu i zakopajte flašu tako da iz zemlje viri samo grlić sa čepom.

Šok-korak sa ledom: Umjesto da u flašu sipate običnu vodu, napunite je kockama leda do vrha, a ostatak dopunite hladnom vodom i zavrnite čep.

врућина

Društvo

Očekuje nas temperaturni rolerkoster: Evo šta nas čeka u julu - spremite se na ove promjene

Zašto je ovaj trik postao viralan?

Kada zalivate baštu odozgo, vrela površinska zemlja djeluje kao tiganj – voda se ugrije, korijen se praktično „skuva“, a većina tečnosti ispari.

Magija leda pod zemljom: Kada led stavite u zakopanu flašu, on se pod zemljom topi izuzetno sporo. Kroz sitne rupice, satima se oslobađa kap po kap ledene vode direktno u zonu korijena, na dubini od 20 centimetara gdje sunce ne dopire.

Ovaj sistem ne samo da konstantno hidrira biljku bez vašeg prisustva, već spušta temperaturu samog korijena za nekoliko stepeni. Biljka tako ne doživljava toplotni šok, lišće ne žuti, a plodovi ne otpadaju čak i ako je napolju nesnosnih 40 stepeni u hladu.

Instagram

Nauka i tehnologija

Instagram mijenja način objavljivanja slika: Funkcija koja će obradovati mnoge korisnike

Flašu samo dopunite ledom i vodom svakog jutra prije nego što upeče zvijezda, i vaša bašta će preživjeti svaku ljetnju apokalipsu, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Biljke

Voda

zalivanje bašte

Kako spasiti biljke od velikih vrućina

Komentari (0)

Pročitajte više

Бојан Илиевски побједник 19. сезоне ''Звезда Гранда'' држи пехар у руци док даје интервју.

Scena

Bojan Ilievski pobjednik ''Zvezda Granda'': Njegova životna priča mnoge rasplakala

3 h

0
Вода чаша

Zdravlje

Ako se budite zbog žeđi u toku noći, evo šta vam tijelo poručuje

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 21. jun: Kome stižu romantični trenuci?

4 h

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Društvo

Temperature vrtoglavo rastu: Pred nama je jedan od najtoplijih dana u godini

4 h

0

Više iz rubrike

Воће

Savjeti

Kako ukoniti pesticide sa voća i povrća?

20 h

0
Сунчање љето

Savjeti

Savjeti zlata vrijedni: Kako da pocrnite, a da ne izgorite

1 d

0
Плажа

Savjeti

Skriveni troškovi putovanja: Na ovo bi trebalo obratiti pažnju prilikom planiranja odmora

2 d

0
Зашто смокву не треба садити поред куће?

Savjeti

Zašto smokvu ne treba saditi pored kuće?

2 d

0

  • Najnovije

13

13

Zašto muškarci više cijene žene koje "izdaju" očekivanja, a ne sebe?

13

01

Supruga Darka Lazića otkrila kako se pjevač osjeća nakon porodične tragedije: ''Nije više ista osoba''

12

50

Cvijanović sa Hercogom: Opredijeljeni za dalji razvoj odnosa Izraela i Srpske

12

47

Minić: "Koridor 92" operacija za život i opstanak

12

40

Dodik: Brigom o boračkim kategorijama Srpska pokazuje odgovornost i sposobnost

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima