Zašto smokvu ne treba saditi pored kuće?

Autor:ATV redakcija
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Mnoge porodice koje žive u kući sa dvorištem teže da ga uljepšaju zelenilom, često se odlučujući za vrste koje pružaju hlad ili daruju ukusne plodove.
Ipak, dok biramo sadnice, rijetko razmišljamo o skrivenim opasnostima koje određene biljke mogu donijeti našem domu. Naši stari su znali jednu važnu lekciju: drvo smokve nikako ne treba saditi u neposrednoj blizini stambenog objekta.
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Iako nas privlači svojom ljepotom i slatkim plodovima, ovo drvo krije prirodu koja može ozbiljno ugroziti vašu imovinu, a predanja naših predaka o njegovom uticaju na dom samo dodatno potvrđuju da je sa smokvom oprez uvijek preko potreban.
Glavni razlog zbog kojeg su naši preci zazirali od ove voćke leži u njenom specifičnom korjenovom sistemu. Drvo smokve posjeduje izuzetno invazivan korijen, koji raste i širi se nevjerovatnom brzinom, uvijek u potrazi za vlagom.
Ako se nalazi blizu kuće, korijenje lako pronalazi najmanje pukotine u betonu, prodire duboko ispod temelja i može ozbiljno ugroziti stabilnost konstrukcije, naročito u vlažnijim područjima, gdje su podzemne vode blizu.
Osim konstrukcije, korijenje izaziva haos sa infrastrukturom. Ono se nemilosrdno omotava oko vodovodnih i kanalizacionih cevi, vršeći pritisak koji može dovesti do pucanja instalacija, začepljenja i poplava.
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Svako ko je imao ovakav problem reći će vam isto: šteta koju smokva može nanijeti sistemima u zemljištu je ogromna i skupo se plaća.
Osim praktičnih razloga, naši stari su se vodili i duhovnim nasljeđem.
Postojalo je snažno narodno vjerovanje koje kaže da smokvu nikako ne treba saditi unutar samog dvorišta. Smatralo se da privlači nesreću i negativnu energiju. Često su govorili da „gdje je smokva, tu je korijenje dublje od razuma“, misleći na njenu upornost da zauzme svaki pedalj prostora.
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Zato, ukoliko želite da uživate u plodovima ovog mediteranskog voća, posadite ga na krajnjem dijelu placa. Dakle, daleko od zidova, cijevi i temelja, kako biste izbjegli muku i sačuvali mir svog doma, piše Krstarica.
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