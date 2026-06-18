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Zašto smokvu ne treba saditi pored kuće?

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 22:08

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Зашто смокву не треба садити поред куће?
Foto: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Mnoge porodice koje žive u kući sa dvorištem teže da ga uljepšaju zelenilom, često se odlučujući za vrste koje pružaju hlad ili daruju ukusne plodove.

Ipak, dok biramo sadnice, rijetko razmišljamo o skrivenim opasnostima koje određene biljke mogu donijeti našem domu. Naši stari su znali jednu važnu lekciju: drvo smokve nikako ne treba saditi u neposrednoj blizini stambenog objekta.

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Iako nas privlači svojom ljepotom i slatkim plodovima, ovo drvo krije prirodu koja može ozbiljno ugroziti vašu imovinu, a predanja naših predaka o njegovom uticaju na dom samo dodatno potvrđuju da je sa smokvom oprez uvijek preko potreban.

Zašto drvo smokve može ugroziti temelje vašeg doma?

Glavni razlog zbog kojeg su naši preci zazirali od ove voćke leži u njenom specifičnom korjenovom sistemu. Drvo smokve posjeduje izuzetno invazivan korijen, koji raste i širi se nevjerovatnom brzinom, uvijek u potrazi za vlagom.

Ako se nalazi blizu kuće, korijenje lako pronalazi najmanje pukotine u betonu, prodire duboko ispod temelja i može ozbiljno ugroziti stabilnost konstrukcije, naročito u vlažnijim područjima, gdje su podzemne vode blizu.

Osim konstrukcije, korijenje izaziva haos sa infrastrukturom. Ono se nemilosrdno omotava oko vodovodnih i kanalizacionih cevi, vršeći pritisak koji može dovesti do pucanja instalacija, začepljenja i poplava.

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Svako ko je imao ovakav problem reći će vam isto: šteta koju smokva može nanijeti sistemima u zemljištu je ogromna i skupo se plaća.

Narodna vjerovanja

Osim praktičnih razloga, naši stari su se vodili i duhovnim nasljeđem.

Postojalo je snažno narodno vjerovanje koje kaže da smokvu nikako ne treba saditi unutar samog dvorišta. Smatralo se da privlači nesreću i negativnu energiju. Često su govorili da „gdje je smokva, tu je korijenje dublje od razuma“, misleći na njenu upornost da zauzme svaki pedalj prostora.

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Zato, ukoliko želite da uživate u plodovima ovog mediteranskog voća, posadite ga na krajnjem dijelu placa. Dakle, daleko od zidova, cijevi i temelja, kako biste izbjegli muku i sačuvali mir svog doma, piše Krstarica.

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Drvo

Voće

smokva

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