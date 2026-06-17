Ako idete na odmor ovo morate znati: Većina ljudi ne obraća pažnju

Pojedine aviokompanije mogu vam zabraniti ukrcavanje ako vaš pasoš ne ispunjava određene uslove.

Pasoš kojem je istekao rok važenja nije jedini problem koji putnicima može da pokvari planove. Postoji još jedna neprijatnost koju biste mogli da doživite ako putujete u određene zemlje.

Mnogi znaju da za većinu destinacija pasoš mora da važi najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma dolaska ili povratka, pri čemu se pravila razlikuju u zavisnosti od zemlje koju posjećujete. Ono što možda ne znate jeste da vam ukrcavanje može biti odbijeno i ako se utvrdi da vaš pasoš ima premalo praznih stranica, prenosi City Magazine.

Manje poznata pravila u brojnim zemljama, posebno u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, zahtijevaju da putnici u pasošu imaju dvije do četiri prazne stranice za vize ili pečate. Neke aviokompanije mogu vam zabraniti ukrcavanje ako vaš pasoš ne ispunjava te uslove.

Zemlja koja zahtjeva najviše praznih stranica je Namibija, gd‌je se očekuje da imate čak šest praznih stranica u pasošu. Pečat Namibije zauzima gotovo cijelu stranicu, a ako vam je potrebno produženje boravka u ovoj južnoafričkoj zemlji, dodatni pečati se takođe stavljaju na nove stranice.

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Druge zemlje koje zahtijevaju tri prazne stranice u pasošu uključuju Bocvanu, Mozambik, Zambiju, Brunej, Južnu Afriku i Madagaskar. Putnici koji posjećuju destinacije poput Bahama, Kube, Kine, Singapura ili Indije treba da se postaraju da imaju najmanje dvije prazne stranice.

Stručnjaci preporučuju da se uvijek putuje sa najmanje dvije prazne stranice u pasošu kako bi se obezbijedilo nesmetano putovanje. Dobra vijest je da sakupljanje pečata tokom putovanja širom Evrope brzo postaje prošlost.

U oktobru 2025. godine Evropska unija počela je da uvodi Sistem ulaska/izlaska (EES), novi digitalni alat za upravljanje granicama koji bilježi biometrijske podatke, kao i datume ulaska i izlaska državljana zemalja van EU.

To znači da će ručno pečatiranje pasoša postepeno biti potpuno zamenjeno digitalnim proverama. Pošto se očekuje potpuna implementacija do aprila 2026. godine, svih 29 zemalja Šengenskog prostora trebalo bi da potpuno ukine pečate u pasošima.