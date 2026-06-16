Kako lakše preživjeti alergiju: Važno je reagovati na vrijeme

Postoji onaj trenutak u godini koji mnogi prepoznaju i prije nego što pogledaju kalendar.

Probudite se ujutro i nešto nije kako treba.

Oči peku. Nos je zapušen. Kijanje kreće jedno za drugim. Glava je teška, koncentracija slaba, a dan je tek počeo. I onda se sjetite – ponovo je stigla sezona alergija.

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Za ljude koji nemaju taj problem, alergija je samo nekoliko kihanja. Nešto prolazno i bezazleno. Ali oni koji se sa njom bore svake godine znaju da je u pitanju mnogo više od toga.

Problem nije samo u kijanju

To su neprospavane noći jer ne možete normalno da dišete. Šetnje koje izbjegavate kada sve oko vas procvjeta. Treninzi koje preskačete. Dani na poslu kada pokušavate da ostanete fokusirani dok vam oči suze, a maramice postaju najvažnija stvar na stolu.

Problem nije samo u simptomima. Problem je što alergija počinje da remeti vaš svakodnevni život.

Simptomi nisu početak alergijske reakcije

Većina nas alergiju prepozna tek kada počnu kijanje, curenje nosa, svrab ili suzne oči. Međutim, tada reakcija zapravo nije tek počela – ona je već u toku.

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Kada organizam dođe u kontakt sa polenom, travom, prašinom ili ambrozijom, pokreće se čitav niz procesa koje ne vidimo. Aktiviraju se ćelije koje učestvuju u alergijskoj reakciji i oslobađa se histamin, jedna od ključnih supstanci odgovornih za simptome koje kasnije osjećamo.

Zašto je važno reagovati na vrijeme

Ako svake godine prolazite kroz isti scenario, vjerovatno znate koliko brzo nekoliko dana nelagodnosti može da preraste u sedmice tokom kojih planirate aktivnosti prema prognozi polena.

Zato stručnjaci često naglašavaju da je važno razmišljati unaprijed. Kada znate da vam se alergija vraća svake godine, važno je na vrijeme potražiti odgovarajuću podršku i savjet ljekara ili farmaceuta.

Podrška organizmu tokom sezone alergija

Jedan od proizvoda namijenjenih podršci tokom sezone alergija je Allerin.

Allerin je dodatak ishrani koji sadrži kombinaciju kvercetina, resveratrola i vitamina C. Kvercetin je biljni flavonoid za koji se smatra da učestvuje u procesima povezanim sa alergijskim odgovorom organizma.

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Resveratrol pruža antioksidativnu podršku, dok vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Ne dozvolite da vam alergija pokvari planove

Život tokom sezone alergija ne mora da bude neprekidna borba sa maramicama, umorom i osjećajem da vam nešto stalno remeti planove.

Allerin se koristi jednostavno – jedna kapsula dnevno uz čašu vode, kao dodatak ishrani tokom sezone alergija. Može se koristiti i uz terapiju koju je preporučio ljekar.

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Kada znate da vam se alergije vraćaju iz godine u godinu, važno je da se na vrijeme pripremite i pronađete pristup koji vam najviše odgovara, prenosi Telegraf.