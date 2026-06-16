Čelsi zamjenu za Kukurelju traži u Juventusu

Mark Kukurelja napustio je Čelsi i pridružio se Real Madridu, a londonski klub njegovu zamjenu vidi u Juventusovom Andrei Kambijasu.

Italijan je standardan u torinskoj ekipi nakon povratka sa pozajmice iz Bolonje 2023. godine. Dobra igra nije prošla zapaženo, a prema pisanju italijanskih medija, interesovanje za Kambijasa pokazala je i Barselona.

Sportski novinar Mirko Di Natale saopštio je da postoji interes i Atletiko Madrida koji prati Kambijasa godinama.

Mediji pišu da je odmbrambeni igrač "na tržištu" i da Juventus traži 40 miliona evra za njega.

Prema podacima Transfermarkta, vrijednost Kambijasa na tržištu iznosi 20 miliona, a mladi prvotimac Juventusa ima ugovor do 2029. godine.