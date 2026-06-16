Seriji remija nema kraja, Iran i Novi Zeland podijelili plijen

Fudbaleri Irana i Novog Zelanda odigrali su neriješeno 2:2 u meču prvog kola Grupe G na Svjetskom prvenstvu, a bod azijskoj selekciji donio je Mohamad Mohebi pogotkom u 64. minutu. Bio je to četvrti uzastopni nerješen ishod na turniru.

Iranci su na startu turnira dva puta stizali zaostatak, a ključnu ulogu imao je iskusni Ramin Rezaeijan, koji je postigao prvi gol za svoj tim i asistirao kod izjednačavaujućeg pogotka.

Utakmice

Iranci su na startu turnira dva puta stizali zaostatak, a ključnu ulogu imao je iskusni Ramin Rezaeijan, koji je postigao prvi gol za svoj tim i asistirao kod izjednačavaujućeg pogotka.

Reprezentacija Irana nastup na Mundijalu dočekala je u specifičnim okolnostima. Nakon izbijanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana početkom godine, nacionalni savez zatražio je od Fife da se mečevi grupne faze premeste van teritorije SAD, ali je taj zahtev odbijen.

Zbog toga je iranska selekcija tokom turnira bazirana u Tihuani u Meksiku, odakle dan pred utakmice putuje u Sjedinjene Države, a potom se odmah vraća u trening kamp.

Uprkos svemu, Iran je na stadionu "SoFi" u Los Anđelesu imao snažnu podršku navijača. U gradu živi jedna od najvećih iranskih zajednica van matične zemlje. Iako je deo iransko-američke dijaspore protestovao ispred stadiona, a tokom intoniranja himne pojedini navijači okrenuli leđa terenu, većina je podržala igrače nakon početka susreta.

Novi Zeland je iznenadio favorita već u sedmom minutu. Kapiten Kris Vud presekao je loše izveden gol-aut, a akciju je završio Elajdža Džast preciznim udarcem za vođstvo od 1:0.

Iran je postepeno uspostavio kontrolu nad igrom i do izjednačenja stigao u 32. minutu. Rezaeijan je majstorski zahvatio loptu spoljnim dijelom kopačke i savladao golmana Novog Zelanda za 1:1.

Međutim, reprezentacija Novog Zelanda ponovo je povela u 54. minutu. Još jednom je Kris Vud odigrao značajnu ulogu u akciji, a Džast je svojim drugim pogotkom na meču vratio prednost "ol vajtsima".

Konačan rezultat postavljen je deset minuta kasnije. Rezaeijan je uputio precizan dugačak pas ka Mohebiju, koji je glavom poslao loptu u mrežu za 2:2.

Do kraja utakmice obe selekcije imale su prilike da dođu do pobjede, ali su mreže ostale mirne.

Po završetku susreta igrači oba tima razmenili su pozdrave i dresove, dok su iranski fudbaleri obišli teren i pozdravili brojne navijače koji su ih bodrili tokom čitavog meča.

Iran je na Svjetskom prvenstvu nastupio sedmi put u istoriji, a četvrti uzastopno. Reprezentacija trenutno zauzima 20. mjesto na Fifinoj rang-listi, ali nikada nije uspjela da se plasira u nokaut fazu Mundijala.

S druge strane, Novi Zeland je izborio prvi nastup na Svetskom prvenstvu još od 2010. godine. Iako je uoči turnira bio najslabije rangirana selekcija među svim učesnicima, sa 85. mesta na Fifinoj listi, predstavnik Okeanije je protiv favorizovanog Irana osvojio vrijedan bod i nastavio borbu za plasman u narednu fazu takmičenja.

Prije utakmice je u okolini Los Anđelesa održan i protest u znak podrške iranskom narodu, koji je protekao bez većih incidenata, prenosi RTS