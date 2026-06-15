Šipovac blizu transfera u Indoneziju

Autor:ATV
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Jedan od najboljih fudbalera Prve lige Republike Srpske i ekipe Leotara, Danilo Šipovac mogao bi ovog ljeta promijeniti sredinu.
Jedan od najboljih fudbalera Prve lige Republike Srpske i ekipe Leotara, Danilo Šipovac mogao bi ovog ljeta promijeniti sredinu.
Tako bar tvrdi njegov menadžer Nedo Turković koji je gostujući u podkastu Finteraj izjavio da njegov igrač ima ponudu iz inostranstva.
Brzonogi napadač pomogao je Leotaru da dođe do trećeg mjesta, a njegove partije svrstale su ga u idealnih 11 za ovu sezonu. Ipak postoje šanse da ga od naredne sezone gledamo u Indoneziji. Turković je naglasio da treba sačekati odluku FSBiH koji će odlučiti koji tim će uz Prve lige Republike Srpske ući u Premijer ligu BiH.
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Trebinjci ispunjavaju uslove, poslali su zahtjev, i ukoliko se plasiraju u elitu, Leotar će svim snagama željeti zadržati brzonogog fudbalera.
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