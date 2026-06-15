Šipovac blizu transfera u Indoneziju

Jedan od najboljih fudbalera Prve lige Republike Srpske i ekipe Leotara, Danilo Šipovac mogao bi ovog ljeta promijeniti sredinu.

Jedan od najboljih fudbalera Prve lige Republike Srpske i ekipe Leotara, Danilo Šipovac mogao bi ovog ljeta promijeniti sredinu.

Tako bar tvrdi njegov menadžer Nedo Turković koji je gostujući u podkastu Finteraj izjavio da njegov igrač ima ponudu iz inostranstva.

Brzonogi napadač pomogao je Leotaru da dođe do trećeg mjesta, a njegove partije svrstale su ga u idealnih 11 za ovu sezonu. Ipak postoje šanse da ga od naredne sezone gledamo u Indoneziji. Turković je naglasio da treba sačekati odluku FSBiH koji će odlučiti koji tim će uz Prve lige Republike Srpske ući u Premijer ligu BiH.

Nauka i tehnologija Uvodi se zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina i policijski čas za internet u ovoj zemlji

Trebinjci ispunjavaju uslove, poslali su zahtjev, i ukoliko se plasiraju u elitu, Leotar će svim snagama željeti zadržati brzonogog fudbalera.