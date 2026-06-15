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Vinisijus prekršio pravilo FIFA: "Nema veze, platićemo kaznu"

15.06.2026 08:51

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Винисијус прекршио правило ФИФА: "Нема везе, платићемо казну"
Foto: Tanjug/AP/Matt Slocum

Fudbalska reprezentacija Brazila odigrala je neriješeno 1:1 protiv Maroka na Svjetskom prvenstvu, ali je poslije utakmice glavna tema postao potez Vinisijusa Žuniora.

Zvijezda Real Madrida odbila je da da intervju na poluvremenu, iako FIFA na ovom turniru nastoji da uvede obavezne izjave igrača tokom odmora između dva poluvremena.

TV kamere snimile su Vinisijusa dok je odlazio ka svlačionici i odbijao da stane pred mikrofon.

Novinar ga je upozorio da bi zbog toga mogao da bude kažnjen od strane FIFA.

"Nema veze, platićemo kaznu, ali nećemo davati intervjue", odgovorio je brazilski as.

Viralna rasprava sa novinarom

Društvenim mrežama ubrzo se proširio još jedan snimak Vinisijusa, nastao nakon završetka utakmice.

Na snimku novinar traži od brazilskog reprezentativca da odgovori na pitanje na španskom jeziku.

"Iz Venecuele sam, na španskom, molim", rekao mu je novinar.

Vinisijus je kratko uzvratio: "Ja sam iz Brazila, govoriću portugalski".

Snimak je za kratko vrijeme postao viralan, a brazilski napadač dobio je veliku podršku navijača koji smatraju da nije imao obavezu da odgovara na jeziku koji nije maternji jezik njegove reprezentacije.

FIFA želi više sadržaja tokom utakmica

FIFA je na ovom Svjetskom prvenstvu dodatno pojačala zahtjeve prema reprezentacijama kada su u pitanju medijske obaveze.

Cilj je da televizijski prenosi dobiju više ekskluzivnog sadržaja tokom utakmica, uključujući i izjave igrača na poluvremenu.

Takva praksa već godinama postoji u pojedinim američkim sportovima, ali je u fudbalu i dalje neuobičajena.

Igrači i treneri uglavnom nisu oduševljeni tom idejom, jer vreme između dva poluvremena koriste za odmor, oporavak i taktičke instrukcije stručnog štaba, piše Indeks.

Vinisijus je svojim potezom ponovo otvorio pitanje koje dijeli fudbalsku javnost – da li FIFA treba da insistira na intervjuima dok utakmica još traje ili bi poluvreme trebalo da ostane rezervisano isključivo za potrebe ekipe?

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Tagovi :

Vinisijus Žunior

Svjetsko prvenstvo 2026

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