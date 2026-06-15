Švedska deklasirala Tunis, pukla petarda

Švedska je snažno krenula na Svjetskom prvenstvu i deklasirala Tunis sa 5:1 u prvom meču grupe F.

Junak Švedske je Jasin Ajari, momak koji je sin Tunižanina i Marokanke. Postigao je prvi gol već u sedmom minutu, a u samom finišu meča postigao je i drugi.

Švedska je nakon gola Ajarija povećala prednost u 31. minutu meča preko Aleksandra Isaka. Pred kraj prvog dijela Tunis je uspio da odgovori i ništa nije sugerisalo na debakl koji će uslijediti. Rekik u 43. minutu postiže, ispostaviće se, utješni gol za Tunis.

Na početku drugog poluvremena Švedska nastavlja snažno da napada. Dobru igru krunisao je Viktor Đekereš golom u 59. minutu za 3:1.

Preostali strijelac za Švedsku bio je Svanberg koji povećava prednost na 4:1 u 84. minutu meča, a u 96. minutu Ajari odjavljuje meč i postavlja konačnih 5:1.

Naredni protivnik za Švedsku je Holandija, a Tunis će snage odmjeriti sa Japanom.