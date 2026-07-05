Potresna ispovijest Krste Dolijanovića: Prepoznao sam ga po komadu džempera

Izgubio sam dva brata za nepunih osam mjeseci. Jednog sam sahranio cijelog, a od drugog sam prepoznao samo komad džempera i traku od rudarske čizme, potresno je svjedočanstvo Krste Dolijanovića, koje je objavio Memorijalni centar Republike Srpske.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu Krsto je izgubio dvojicu braće – Vujadina i Miladina. Iako su imali posao i život daleko od ratnih dejstava, ostavili su sve i vratili se u rodne Bratince da brane porodicu i zavičaj.

Braća su rano otišla na rad van rodnog mjesta. Miladin je radio u Sremu kao grupovođa na sistemu za navodnjavanje, dok je Vujadin radio u rudniku Zajača, a potom na Kosovu. Kada je počeo rat, obojica su se vratila kući, vodeći se riječima: „Došli smo da branimo svoju zemlju, svoju opštinu, svoje selo. Nismo mogli ostati daleko dok se ovdje ratovalo.“

Prvi je stradao Vujadin. Poginuo je 24. maja 1992. godine, u prvom napadu muslimanskih snaga na selo Bratinci, na mjestu Bašća Đorđina. Njegovo tijelo tokom noći pronašli su najmlađi brat Duško i Dragan Radović, koji su ga u ćebetu iznijeli iz sela. Sahranjen je već sutradan na seoskom groblju, a godinu dana kasnije porodica je njegove posmrtne ostatke prenijela na bratunačko groblje.

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Samo nešto više od sedam mjeseci kasnije, na Božić, 7. januara 1993. godine, snage iz Srebrenice izvele su napad na selo Marići. Miladin je bio na straži, probudio je saborce i krenuo da se vrati na položaj, ali je ubijen. Njegovo tijelo preneseno je u ambulantu u Kravici. Nakon što su muslimanske snage ušle u Kravicu, tijela su izvučena, vezana sajlama za struju, vučena konjima, a potom spaljena.

Kada su poslije izvjesnog vremena pronađeni ostaci, porodica gotovo da nije imala šta da sahrani. Krsto svjedoči da je od brata prepoznao samo jednu šaru na džemperu koja nije izgorjela i traku od rudarske čizme: „Sahranio sam dvije kosti i jednu lobanju.“

Ni nakon gubitka braće Krsto nije napustio položaj. Rat je proveo kao borac Vojske Republike Srpske, dok su mu na ratištu bila i trojica sinova. Danas živi u Bratuncu, redovno odlazi na groblje i čuva uspomenu na braću, uvjeren da njihova žrtva ne smije biti zaboravljena.

Memorijalni centar Republike Srpske, povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, prikazao je serijal svjedočanstava o stradanju srpskog naroda, koja su dostupna na njihovim digitalnim platformama. Kompletno svjedočanstvo Krste Dolianovića možete pogledati na zvaničnoj stranici Memorijalnog centra Republike Srpske.