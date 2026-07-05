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Stevandić pitao EU za Bratunac: Šta vas sprečava da dođete?

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 09:35

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Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić upitao je zvaničnike Evropske unije šta ih sprečava i zašto neće da dođu da odaju pijetet nevinim srpskim žrtvama Podrinja, svirepo ubijenim na kućnom pragu.

"To mogu zajedno savjetnik predsjednika SAD i ambasador Rusije, ali ne i Vi? Izguglajte: B. Vučetić, Baka Slavka, B. Kojić, dijete Slobodan Stojanović", dodao je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, u Bratuncu je održana centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine.

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Nenad Stevandić

Bratunac

Podrinje

Stradanje Srba u Podrinju

Evropska unija

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