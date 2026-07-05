Stevandić pitao EU za Bratunac: Šta vas sprečava da dođete?

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić upitao je zvaničnike Evropske unije šta ih sprečava i zašto neće da dođu da odaju pijetet nevinim srpskim žrtvama Podrinja, svirepo ubijenim na kućnom pragu.
"To mogu zajedno savjetnik predsjednika SAD i ambasador Rusije, ali ne i Vi? Izguglajte: B. Vučetić, Baka Slavka, B. Kojić, dijete Slobodan Stojanović", dodao je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Gospodo iz EU, ko Vas sprečava i zašto nećete da odate pijetet nevinim srpskim žrtvama Podrinja svirepo ubijenim na kućnom pragu?— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 5, 2026
To mogu zajedno savjetnik predsjednika SAD i ambasador Rusije ali ne i Vi?
Izguglajte:
B.Vučetić, Baka Slavka, B.Kojić, djete Slobodan Stojanović... pic.twitter.com/iWe0K9csbC
Podsjećamo, u Bratuncu je održana centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine.
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