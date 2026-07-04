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Dodik: Moramo razmišljati na koji način ćemo graditi budućnost

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 20:43

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Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je svima koji su došli u Bratunac da odaju počast stradalim Srbima.

"Moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primijetio osim nas samih", rekao je Dodik i dodao:

"Hvala svima koji su došli u Bratunac na mjesto stradanja našeg naroda. A stradali su samo zato što su hrišćani, i to su bili do zadnjeg daha na svom kućnom pragu. Svake godine sve nas je više na ovom mjestu".

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Milorad Dodik

U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide

Bratunac

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