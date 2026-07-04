Dodik: Moramo razmišljati na koji način ćemo graditi budućnost

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je svima koji su došli u Bratunac da odaju počast stradalim Srbima.
"Moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primijetio osim nas samih", rekao je Dodik i dodao:
"Hvala svima koji su došli u Bratunac na mjesto stradanja našeg naroda. A stradali su samo zato što su hrišćani, i to su bili do zadnjeg daha na svom kućnom pragu. Svake godine sve nas je više na ovom mjestu".
Moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primijetio osim nas samih.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 4, 2026
Hvala svima koji su došli u Bratunac na mjesto stradanja našeg naroda. A stradali su samo zato što su hrišćani, i to su bili do zadnjeg daha na svom… pic.twitter.com/YnYHoqAF9r
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